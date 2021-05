Vaccinato un abruzzese su sei. E l'immunità di gregge si avvicina al 31 agosto

PESCARA . Un abruzzese su sei è vaccinato con prima e seconda dose. Lo dicono i dati aggiornati alla serata di ieri, che raccontano di 219.518 immunizzati nella regione, dove continuano le somministrazioni. Ieri ne sono state eseguite complessivamente 12.599 su un target indicato dal commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo che è di 10.753. Una tabella di marcia migliorata di 1.846 dosi inoculate. Nello specifico nella Asl di Chieti ne sono state 3.419, nell’azienda sanitaria teramana 3.138, poi Pescara 3.043 e L’Aquila 2.999. Oggi il target previsto dal generale subisce una flessione con la previsione di 9.678 somministrazioni, ma l’Abruzzo non ha intenzione di rallentare.

I tempi per il raggiungimento dell’immunità di gregge sono tornati ad accorciarsi. La proiezione, nella serata di ieri, indicava il traguardo al 31 agosto, meglio delle previsioni dichiarate dalla Regione e anche del dato nazionale, visto che in questo caso il 70 per cento della popolazione verrebbe immunizzata il prossimo 8 settembre.

