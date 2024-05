A calcio balilla l'Abruzzo è tra le regioni più forti / FOTOGALLERY

AVEZZANO. L'Abruzzo si è classificato al secondo posto del Campionato delle regioni di calcio balilla ("biliardino") promosso ad Avezzano dalla Figest, la Federazione italiana giochi e sport tradizionali. Al primo posto la Campania, terza la Sicilia, quarto il Lazio.

Il Campionato si è svolto in collaborazione con la Lega italiana calcio balilla e con la International table soccer federation, insieme alla Coppa Italia che invece è andata, per gli agonisti, alla coppia formata da Pietro e Salvatore Parello. Dietro di loro, al secondo posto, Gabriele Rossoni e Mirko Placido e, al terzo posto, Simone Sambucini e Giuliano Stheinhaus.

I campioni di calcio balilla

L’evento sportivo ha coinvolto molti studenti nella palestra della scuola Vivenza. Oltre alle sfide dei “big” del calcio balilla ha presentato anche attività collaterali e promozionali coinvolgendo, nel Quadrangolare della Marsica che ha visto trionfare il Comune di Trasacco, anche i sindaci delle città di Avezzano, Celano e Tagliacozzo e altri amministratori locali.

Sempre per la Coppa Italia a distinguersi come migliore coppia semi Pro sono stati Andrea Salvati e Lorenzo Certo. Nella categoria Amatori primo posto per Ilario Ferrari e Nicola Pinto, secondo per Pasquale Bruno e Matteo Rossi, terzo per Simone Fabiani e Matteo Quagliata. Tra le compagini femminili a distinguersi nella classifica finale Claudia Ortu ed Eleonora Fiocchi con un bel primo posto. Al secondo posto Valeria Russo e Cristina Dionisi, al terzo Anna Rilletti e Sabrina Luciano. Nei Veterani oro per Corrado Musa e Roberto Corselli, argento per Aristide Proto e Gianluca Favetta, bronzo per Pasquale Frisi e Aniello Fasulo.

Per la classifica Under19 questi i risultati: primi David Bernardi e Corrado Farina, secondi Girolamo Lombardo e Alessio Cammilleri, terzi Cristian Pacioni e Giovanni Perciballi. Nel Misto il gradino più alto del podio è andato a Lorenzo Nesta ed Eleonora Fiocchi, secondo per Luigi Rosica e Anna Rilletti e terzo per Mirko Placido ed Alessandra Cosentino. Per chiudere la categoria Exclusive con l’oro di Federico De Angelis e Luca Marrazzo, l’argento di Enrico Valenti e Girolamo Lombardo ed il bronzo di Alex Magliocchetti e Gabriele Trombin.