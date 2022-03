A Roseto al via gli Internazionali, Travaglia contro il portoghese Domingues

ROSETO. Al via oggi gli Internazionali di tennis Regione Abruzzo in programma al Tennis Club di Roseto degli Abruzzi. Si parte con il primo dei due challenger in programma che vede nello spagnolo Carlo Tabernes, attualmente il numero 113 del ranking mondiale, la testa di serie numero uno del tabellone principale. In lizza ben11 tennisti italiani.

Stefano Travaglia (119), numero due del seeding, reduce dalla trasferta di Coppa Davis, affronta il portoghese Joao Por Domingues. Flavio Cobolli (190), settima testa di serie, anche lui reduce dalla trasferta di Coppa, fa il suo esordio contro l’argentino Marco Trungellitti. Gian Marco Moroni (194), ottava testa di serie, attende un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Alessandro Giannessi (197), è stato sorteggiato al primo turno contro lo slovacco Andrej Martin. Federico Gaio (174) affronta il croato Nino Serdarusic. Lorenzo Giustino (217), dovrà vedersela con lo spagnolo Carlos Taberner. Andrea Pellegrino (215), affronta il serbo Nikola Milojevic. Andrea Arnaboldi (252), attende un qualificato così come attendono un giocatore proveniente dalle qualificazioni le wild card Francesco Passaro, Andrea Del Federico e Francesco Maestrelli.

Sono 24 i giocatori ai nastri di partenza del primo turno del tabellone di qualificazione partito stamane. In gara diversi stranieri e 15 italiani, dei quali sei wild card assegnate dalla Federazione Italiana Tennis e dal Comitato Organizzatore. Testa di serie numero uno delle qualificazioni lo spagnolo Nikolas Sanchez Izquierdo. Nell’elenco delle teste di serie troviamo cinque italiani: Matteo Arnaldi, Edoardo Lavagno, Riccardo Balzerani, Daniele Capecchi e Marco Brugnerotto. Nel tabellone ci sono anche cinque tennisti abruzzesi, l’aquilano Andrea Picchione e il rosetano Giorgio Ricca e le wild card Gianluca Di Nicola, Giuseppe Corsaro e Yaniche Francis Boagnon. Le qualificazioni si concluderanno lunedì con i sei qualificati che entreranno nel tabellone principale.