Arnaboldi ai quarti, tocca a Cobolli e a Giannessi

ROSETO. Andrea Arnaboldi sugli scudi all’Atp Challenger di tennis “Regione Abruzzo Aterno Gas & Power Cup” in corso a Roseto degli Abruzzi. Il 34enne atleta milanese, numero 245 al mondo, è riuscito a estromettere 6-4, 7-6 dal torneo il temibile serbo Nikola Milojevic, numero 126, che lunedì aveva superato in due set il pugliese Andrea Pellegrino. Ai quarti Arnaboldi se la vedrà con il portoghese Nuno Borges, che ha sconfitto 6-7, 7-5, 6-1 Matteo Arnaldi nell’ultimo match di giornata.

Ottavi di finale positivi anche per i due iberici Carlos Taberner (numero 108 al mondo) e Carlos Gimeno Valero (458), che domani si affrontano nel quarto di finale della parte alta del tabellone.

OGGI. Dalle 11 sono in programma gli ultimi ottavi di finale con il ceco Rusol opposto al ligure Giannessi, il romano Cobolli contro il francese Gautier, il kazako Skatov contro il portoghese Domingues e il derby spagnolo Miralles-Sanchez.

Nel doppio, invece, successo in tre set 4-6, 6-2, 10-7 per la coppia abruzzese composta dal rosetano Giorgio Ricca e dal pescarese Andrea Del Federico, opposta al duo indiano Balaj-Sharan . A chiudere la giornata di oggi, la semifinale proprio di Ricca-Del Federico contro il ceco Jebavy e l’austriaco Oswald.

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

ARTICOLO SUL CENTRO IN EDICOLA