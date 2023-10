Brillano le sciabole Under 14 di Pescara

PESCARA. Ottimi risultati per il Club Scherma Pescara nel fine settimana appena trascorso ad Ariccia nella prima prova Interregionale Under 14. La Sciabola in pedana ha ottenuto il miglior risultato per l’Abruzzo, in particolare nella categoria Bambine, dove Sofia Forlano conquista il bronzo: 10-3 su Vittoria Cetrone del Club Scherma Roma negli ottavi, e 10-9 su Miriam Sementilli del Circolo Scherma Ariccia i suoi parziali fino alla semifinale, dove si arrende per 10-4 a Giorgia Di Prospero dell’Accademia d’Armi Musumeci Greco, salendo così sul terzo gradino del podio.

Buona prestazione anche per la debuttante Gioia Cacciagrano. L’altro podio abruzzese arriva dalla Sciabola Maschietti, dove Alessandro Polilli si classifica 8°. Nella Sciabola maschile Giovanissimi è Fabrizio Junior Fascione del Club Scherma Pescara ad arrivare più in alto con il suo 13° piazzamento. Nella stessa gara anche Edoardo Cozzo e Federico D’Errico.

In gara nella categoria Sciabola Giovanissime: Maria Clara Duta del Club Scherma Pescara si classifica 14esima.

Nella categoria unificata Ragazzi-Allievi di Sciabola Marco Sepicacchi (31°), Riccardo d'amico 33, Federico D’Errico e Matteo Cilla (45° e 46°). Nella categoria Ragazze-Allieve di Sciabola, Caterina Carusi del Club Scherma Pescara si classifica al 31 posto.