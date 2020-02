Caporetto Pescara, a Crotone affonda 4-1

Il Pescara esce a testa bassa dallo Scida di Crotone. Dopo 9' è già sotto 1-0, poi ne prende altri due in 2' e nella ripresa va a segno anche l'ex Benali. Un disastro. A cui si aggiunge la figuraccia di Bojinov che, portato per la prima volta in panchina dopo il suo acquisto, si è fatto espellere dopo 27' per proteste. La rete della bandiera di Galano nella metà della ripresa e i due pali centrati da Clemenza non rendono meno amara la serataccia dei biancazzurri.

Dopo 9' Armenteros sblocca il risultato su pregevole assist sulla sinistra di Simy. Messias raddoppia al 33' e poi, dopo 2' di nuovo Armenteros sigla il tris. E nella ripresa al 10' l'ex Benali fa poker (tap-in su ribattuta di Fiorillo).

Il Pescara si era fatto vedere in avanti con un paio di incursioni di Zappa. Dopo il primo gol, sempre Armenteros è andato vicino al raddoppio. La reazione del Pescara è stata una stoccata (centrale) di Memushaj. Ma l'occasione per andare sul 2-0 è arrivata sui piedi di Simy (17' pt) che si è involato solo soletto, ha evitato Fiorillo in uscita e tentato il pallonetto che però è stato ribattutto sulla linea da Bettella. Il bulgaro del Pescara, Valeri Bojinov, per la prima volta in panchina si è fatto espellere al 27' dal campo per aver protestato contro l'arbitraggio.

Nel secondo tempo Legrottaglie fa entrare Borrelli al posto di Del Grosso e passa al 4-3-3. Il giovane attaccante viene subito ammonito al 1' st. Al 28' palo (esterno) di Clemenza e a seguire un'azione sfumata di Borrelli. Al 31' st la rete di Galano su traversone di Memushaj e dopo 2' un altro palo dalla distanza di Clemenza.

Alla vigilia della partita l'allenatore biancazzurro Nicola Legrottaglie _ che in Calabria è andato in tribuna a causa della giornata di squalifica (in panchina Enrico Battisti), aveva tentato di scuotere il gruppo. Il Pescara a Crotone era chiamato a rientrare in pista, cercando di non fermarsi alla fase di rullaggio. I biancazzurri avrebbero dovuto provare a tornare in zona play off.

I due ko di fila avevano fatto accendere la spia rossa e il tecnico del Delfino, aveva sottolineato: «Sicuramente davanti abbiamo il bivio più importante della stagione (il Pescara nelle prossime sei partite deve affrontare Crotone, Pisa, passando per Ascoli, Spezia, Benevento e Juve Stabia ndr), dobbiamo raggiungere subito il primo obiettivo, ovvero fare 45 punti per la salvezza. Poi andare a vedere la soglia dei play off. Noi dobbiamo puntare obiettivo dopo obiettivo. Quelle all’orizzonte sono partite difficili anche per i nostri avversari. Ricordiamoci che tutte dovranno vedersela non con una squadra qualunque, ma contro il Pescara».

A Crotone il Pescara ha iniziato con il 3-5-2 visto all’opera venerdì scorso contro il Cittadella. In difesa è rientrato Cristiano Del Grosso. Sulle fasce Zappa e Crecco, a centrocampo Palmiero, con Memushaj e Melegoni ai suoi fianchi. In avanti, confermato Galano, Bocic ha vinto il ballottaggio con Maniero. Sulla panchina del Crotone l'ex allenatore biancazzurro Stroppa.

COSI' IN CAMPO

CROTONE (3–5–2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic; Gerbo (dal 31' st Mazzotta), Barberis, Messias (dal 19' st Crociata), Benali, Molina; Simy, Armenteros (dal 20' st Jankovic). A disp.: Festa, Gigliotti, Spolli, Mustacchio, Rutten, Gomelt, Mazzotta, Zak, Bellodi, Maxi Lopez. All.: Giovanni Stroppa.

PESCARA (3–5–2): Fiorillo; Bettella, Drudi, Del Grosso (dal 1' st Borrelli); Zappa, Memushaj (dal 33' st Busellato), Palmiero, Melegoni, Crecco; Galano, Bocic (dal 19' st Clemenza). A disp.: Alastra, Farelli, Elizalde, Masciangelo, Scognamiglio, Bruno, Maniero, Bojinov. All.: Nicola Legrottaglie (squalificato) in panchina Enrico Battisti.

Arbitro: Ivan Robilotta di Sala Consilina.

Rete: 9' pt Armenteros; 33' pt Messias; 35' pt Armenteros; 10' st Benali; 31' st Galano.

Note: amm. Golemic, Borrelli, Marrone e Palmiero. Espulso dalla panchina 27' pt Bojinov.