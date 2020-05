Crecco: «Il rischio c’è, ma credo sia il caso di tornare a giocare» 

PESCARA. Stretta su protocollo e ripresa degli allenamenti. In base alle ultime disposizioni governative, i calciatori potranno iniziare le sedute nei centri sportivi il 18 maggio, ma si lavora per anticipare i tempi. Oggi dovrebbe andare in scena l’incontro decisivo tra il comitato degli esperti del Governo e quello medico-scientifico della Figc dopo la bocciatura del primo documento. Anche il Pescara attende comunicazioni ufficiali sperando di riaccogliere quanto prima la squadra sui terreni di gioco Poggio degli Ulivi. In ogni caso, come è accaduto in Emilia Romagna con l’ordinanza del presidente Bonaccini, a partire da domani altre Regioni potrebbero dare l’ok alle sedute sul campo. Ad esempio la Campania, con la Salernitana che sta pensando di ripartire già tra 24 ore lavorando individualmente o a piccoli gruppetti. Sarà una settimana decisiva per l’eventuale ripartenza del campionato: martedì o mercoledì dovrebbe svolgersi l’assemblea di Lega B, venerdì si farà il punto della situazione nel consiglio federale. Crecco apre alla ripresa. «Rispetto a qualche giorno fa sono più fiducioso», le parole del centrocampista, «i contagi sono diminuiti e la situazione sta migliorando. Il rischio resta elevato, tuttavia, se la curva dei contagi si abbasserà ulteriormente ci sarà qualche concreta possibilità di ripresa. La voglia di finire il campionato è tanta, soprattutto per noi del Pescara che vorremmo riscattarci. Paura di tornare in campo? Non posso dire di no, fino a quando i contagi non saranno ridotti a zero un po’ di timore ci sarà sempre. Situazioni come quella di Dybala non possono fare altro che preoccuparmi. So anche che la strada per sconfiggere il virus è ancora lunga, quindi è necessario imparare a conviverci».

Scognamiglio rinnova. Nei giorni scorsi il 33enne difensore campano ha prolungato il contratto per un’altra stagione e resterà in Abruzzo fino al 2022. Arrivato nell’estate del 2018 dopo essersi svincolato dal Cesena, finora Scognamiglio ha collezionato 49 presenze col Pescara segnando 4 reti.

Store online. Il campionato è fermo, ma le varie aree della società continuano ad operare. Negli ultimi giorni l’ufficio marketing e comunicazione, diretti rispettivamente da Vincenzo De Prisco e Massimo Mucciante, hanno studiato un’iniziativa legata all’e-commerce. Da domani, infatti, sarà possibile acquistare dal sito Internet della società alcuni prodotti ufficiali. La nascita dello store online rappresenta una novità assoluta nella storia del club biancazzurro. Nel periodo iniziale i tifosi, gli appassionati o semplici collezionisti potranno comprare le tre divise di gara della stagione in corso, oltre ad alcuni gadget (ad esempio le già virali face-band con il logo del club). Inoltre, sarà messa in vendita la maglia disegnata dal piccolo Luigi, il supporter di appena sei anni che ha vinto il contest “Disegna la maglia special del Delfino”. La casacca è di colore azzurro e, sullo sfondo, si vedono un arcobaleno e un delfino che palleggia. Prodotta dall’Errea, sarà venduta al prezzo di circa 40 euro e parte del ricavato verrà destinato all’ospedale civile Spirito Santo di Pescara.



©RIPRODUZIONE RISERVATA