Dal 16 al 23 aprile a Roseto tornano gli Internazionali

ROSETO DEGLI ABRUZZI. Si è tenuta questa mattina, nella sala giunta del Comune di Roseto degli Abruzzi, la presentazione della terza edizione degli Internazionali di tennis, Tennis Tour I love Abruzzo, tappa del circuito ATP Challenger Tour di Roseto degli Abruzzi che coinvolge 140 città in tutto il mondo. Dietro la direzione organizzativa di Luca Del Federico il torneo si conferma nel 2023 come il più prestigioso appuntamento tennistico della regione anticipando in Italia i tornei sulla terra rossa che porteranno agli Internazionali di Roma con inizio all’8 maggio.

Inserita nel programma di eventi del Tennis Tour I love Abruzzo 2023, la seconda edizione degli Internazionali di Roseto degli Abruzzi si svolgerà dal 16 al 23 aprile negli impianti del rinnovato Tennis Club Roseto, incrementando il montepremi a 80.000 dollari e 75 punti ATP in palio per il vincitore. Il taglio del nastro del torneo è previsto per domenica 16 aprile alle ore 10. Protagonisti saranno l’italiano Franco Agamenone (best ranking n. 104), l’austriaco Filip Misolic (attuale n. 145), l’ilandese Jelle Sels (n. 155), l’americano Emilio Nava (n. 180) e il giovanissimo svizzero Kilian Feldbausch ritenuto dagli esperti del settore il nuovo Federer.

Wild card ancora da determinare per i giocatori italiani. Nelle qualificazioni si avrà la partecipazione degli abruzzesi Giorgio Ricca e Andrea Del Federico. Ad amplificare il lustro della manifestazione saranno le novità che riguardano gli eventi collaterali dell’evento. Oltre agli appuntamenti di rito, obiettivo del 2023 sarà la combinazione fra tennis ed eccellenze del territorio, coinvolgendo in prima persona i campioni della racchetta in un vero e proprio tour della gastronomia abruzzese. Nel sito nella manifestazione verranno riportate offerte speciali di soggiorno presso le strutture convenzionate.