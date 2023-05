Due giorni di regate Optimist con il Trofeo OptiSud

PESCARA. Sarà uno spettacolo per tutta la città oltre che un evento agonistico la due giorni di regate Optimist prevista per sabato 20 e domenica 21 maggio davanti al porto turistico Marina di Pescara. Nel capoluogo adriatico si svolge infatti la terza e ultima tappa del circuito nazionale di regate riservato alla classe Optimist promosso dai comitati FIV del Centro-Sud che ha come obiettivo quello di favorire la diffusione dell'attività velica tra i più giovani in questa parte dell'Italia.

In palio la conquista del Trofeo OptiSud 2023 ed anche di un'imbarcazione Optimist. L'importante manifestazione sportiva, che convoglierà a Pescara circa 200 atleti da decine di circoli velici italiani con tecnici, staff e famiglie al seguito, è stata presentata in Comune a Pescara, ente che la patrocina, con il contributo della Regione Abruzzo, alla presenza del sindaco Carlo Masci, dell'assessore allo Sport Patrizia Martelli, dei presidenti dei tre circoli velici uniti Lega Navale italiana sezione di Pescara, Circolo Nautico Pescara 2018 e ASD Svagamente, del presidente nazionale della FIV Francesco Ettorre, del presidente della IX Zona Fiv Abruzzo e Molise Domenico Guidotti, del presidente del Marina Carmine Salce, del presidente del Coni Abruzzo Enzo Imbastaro e della vice presidente Coni e Fiv IX Zona Alessandra Berghella.

L'Optimist è un monoscafo dotato di una singola vela solitamente utilizzato per l'introduzione alla pratica di questo sport. Gli skipper sono giovanissimi, tra i 9 e i 14 anni, ma sono numerosissimi e agguerriti partecipanti di campionati Nazionali, Europei e Mondiali. Quasi tutti gli attuali campioni di vela sono nati sugli Optimist. Il circuito OptiSud è costituito da tre tappe. A Pescara si decreta il campione italiano assoluto che conquista il Trofeo OptiSud 2023, oltre ai vincitori di tappa. Le regate, tre ogni giorno per ogni skipper (condizioni meteo-marine permettendo) si svolgono sabato 20 e domenica 21 maggio nello specchio d'acqua antistante il porto turistico.

Gli atleti hanno come quartier generale e segreteria il PalaBecci, denominato per l'occasione Villaggio Optisud. Le premiazioni sono previste per domenica primo pomeriggio nell'anfiteatro antistante il Villaggio.