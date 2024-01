Fontecchio all'All Star Game, l'Abruzzo si mobilita

Simone Fontecchio all'All Star Game. Per il 28enne cestista pescarese, da due anni in forza allo Utah Jazz, si apre la possibilità di essere votato per partecipare alla prestigiosa competizione. E l'Abruzzo si mobilita per sostenerlo, a cominciare dalla Fip (Federazione italiana pallacanestro) del presidente regionale Francesco Di Girolamo.

"La Fip Abruzzo – che ha avuto l’onore di avere lo scorso 16 dicembre 2023 a Pescara", si legge in una nota ufficiale, "Malì Pomilio, ex campionessa di basket vincitrice di 2 Scudetti con Vicenza e mamma di Simone Fontecchio, quale Madrina d’eccezione nel sorteggio delle squadre femminili del progetto JR. Nba – invita tutti gli appassionati a votare per l’All Star Game Nba il nostro Simone Fontecchio. Il presidente Francesco Di Girolamo segue da sempre Simone e lo premiò nel 2014, in occasione del Trofeo Lido delle Rose a Roseto degli Abruzzi, dove Fontecchio era con l’Italia giovanile".

La votazione è possibile, gratuitamente, dallo scorso 19 dicembre fino al 20 gennaio 2024 collegandosi al seguente link https://on.nba.com/ASVlgt