CHIETI. Futsal, l’arbitro teatino Gianluca Rutolo debutta in serie A. Sabato 29 ottobre, infatti, l’arbitro della sezione di Chieti è stato designato per il match tra Assaporto Melilli e Sandro Abate Five Soccer (fischio d’inizio ore 15) che si disputerà al Pala Villas Mundo di Melilli (Siracusa), unitamente all’arbitro Fabio Malandra della sezione di Avezzano e al cronometrista Vincenzo Lo Presti della Sezione di Enna.

Rutolo, diventato arbitro nel 1998, ha dapprima scalato le varie categorie nel calcio a 11 fino al 2011, raggiungendo da arbitro la C.A.I. (Commissione Arbitri Interregionale) e da assistente arbitrale la C.A.N. D (Commissione Arbitri Nazionale Serie D), per poi transitare nel futsal.

Il 1 Luglio 2016 approda alle categorie nazionali con la promozione alla C.A.N. 5 (Commissione Arbitri Nazionale Calcio a 5) dirigendo numerose gare di serie B prima di giungere all’esordio in serie A2 nel Febbraio 2020 nella gara tra Barletta Calcio a 5 e Cus Molise.

A Luglio 2022 la meritata promozione alla C.A.N. 5 Élite, la Commissione Arbitri riservata agli arbitri di serie A. Rutolo, inoltre, dal 2015 ricopre il ruolo di presidente della Sezione arbitri teatina. Ennesimo traguardo storico per la Sezione di Chieti che, dunque, al momento annovera ben due associati nelle massime categorie nazionali: Francesca Di Monte, assistente arbitrale regolarmente impegnata in serie A e in campo Internazionale, e Gianluca Rutolo, che riporta Chieti nella massima categoria del futsal dopo più di 20 anni.