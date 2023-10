Giro d'Italia, quattro le tappe abruzzesi

Presentazione a Trento, nell’ambito del Festival dello Sport, per il Giro d’Italia edizione 2024. La carovana rosa arriva in Abruzzo l'11 maggio, l'ottava tappa termina a Prati di Tivo con partenza da Spoleto. Il giorno dopo per la nona tappa si riparte da Avezzano alla volta di Napoli, un omaggio alla figura del "camoscio d'Abruzzo" Vito Taccone. L'Abruzzo torna ad ospitare i corridori in occasione dell'undicesima frazione da Foiano Valfortore a Francavilla al mare. La carovana lascia definitivamente la regione il giorno dopo con la dodicesima tappa che parte da Martinsicuro in direzione di Fano.

Tutte le province vengono attraversate dalla corsa rosa. Presente alla manifestazione il presidente della Regione Marco Marsilio che ha presentato un report sulle presenze in Abruzzo grazie allo scorso Giro d'Italia. "Da gennaio ad agosto 2023", ha detto, "abbiamo registrato oltre il 9% di presenze in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, un aumento delle presenze turistiche che è due volte e mezzo superiore alla media italiana."