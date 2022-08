Gravina offre la Promozione al Teramo

TERAMO. La risposta del presidente della Figc Gabriele Gravina è arrivata. E non è stata quella auspicata dal sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto. Niente serie D (stesso no anche al Campobasso), esiste solo la possibilità di inserire la neonata Ssd Città di Teramo in Promozione. Non la Prima categoria come si temeva alla vigilia, ma c’è la disponibilità di inserire Teramo nel campionato di Promozione che prenderà il via il 18 settembre.

Spetterà alla nuova società decidere. La stessa che qualche giorno fa aveva detto: “O la serie D o niente”. Decisione (si va verso un sì) attesa a breve, anche perché la Lnd Abruzzo ha in programma la presentazione dei calendari dei tre gironi l’8 settembre. In federazione fanno sapere che la possibilità di fare la Promozione è un’occasione da non perdere e rappresenta comunque un’opportunità considerando che al momento l’alternativa è l’iscrizione alla Terza categoria.

Niente serie D o Eccellenza, perché entrambi i campionati partiranno domenica con organici pieni e calendari già pubblicati. Questione di tempo - ne è trascorso troppo invano - la richiesta del sindaco D’Alberto per accreditare la neonata Ssd Città di Teramo è arrivata tardi per sperare in un inserimento in serie D o in Eccellenza. (r.c.)