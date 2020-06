Il Giro raddoppia: arrivo a Roccaraso 

ROCCARASO. Il Giro d’Italia 2020 raddoppia in Abruzzo. All’arrivo di Tortoreto - già noto e concordato - si aggiunge quello di Roccaraso. Anzi, il traguardo dell’Aremogna precederà quello della Marina di Tortoreto in ordine cronologico. Sono due, quindi, le tappe abruzzesi dell’edizione numero 103 della corsa rosa che si svolgerà dal 3 al 25 ottobre dopo che la pandemia ha imposto il rinvio da maggio al periodo autunnale. Una con arrivo sulla costa e l’altra nelle aree interne: in pratica l’Abruzzo avrà la possibilità di mostrare quelle che sono le sue migliori bellezze paesaggistiche.

La Rcs, che organizza la manifestazione ciclistica, sta ridisegnando il calendario e, dopo il rinvio all’anno prossimo della partenza da Budapest, è stata costretta a infoltire l’elenco delle tappe italiane. Due riguarderanno il centro sud: quelle con traguardo fissato a Matera, capitale della cultura, e a Roccaraso, punto di riferimento e fiore all’occhiello del turismo montano. Dall’acqua del mare fino a salire su una delle maggiori stazioni turistiche montane dell'Appennino. La tappa partirà da San Salvo (zona Marina) attraverserà la Val di Sangro con approdo a Roccaraso e sarà impegnativa. Nettamente più dura di quella che successivamente arriverà a Tortoreto. Sicuramente in grado di dare una scossa alla classifica generale e di gradimento per il teatino Giulio Ciccone della Trek Segafredp che ama questo tipo di asperità.

L’ultimo traguardo a Roccaraso risale al 2016 (Giro vinto da Vincenzo Nibali), il 12 maggio. A spuntarla fu il belga Tim Wellens, classe 1991, fuggito da solo quando mancavano sedici chilometri. In precedenza, nel 1987, fu Moreno Argentin ad aggiudicarsi la Rieti-Roccaraso. La vetrina del 2020 quindi andrà a rinsaldare un rapporto storico tra il centro montano dell’Alto Sangro e la corsa rosa che sarà un’ulteriore cartolina promozionale in vista della prossima stagione invernale.

La data da cerchiare in rosso potrebbe essere quella di domenica 11 ottobre (o il 12) con riposo il giorno successivo e traguardo a Tortoreto martedì 13 ottobre. I dettagli e i percorsi delle due tappe abruzzesi saranno illustrati a fine giugno quando la Rcs ha in programma un’ulteriore presentazione del Giro d’Italia 2020. La stagione del ciclismo riprenderà il primo agosto con un calendario fitto e intenso aperto dalla Strade Bianche.

@roccocoletti1.

©RIPRODUZIONE RISERVATA