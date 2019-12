Il Pescara cerca gol, è l’ora del bomber 

PESCARA. Una squadra di calcio senza bomber è un veliero senza vento. Puoi lucidarne la superficie, ammirarne le forme. Puoi persino spingerlo a fatica per qualche metro, ma non approderà da nessuna parte. Il Pescara in questa prima parte del campionato ha avvertito eccome la mancanza di un goleador. Galano e Machìn hanno camuffato (alla grande) l’assenza di un toro d’area, ma nel girone di ritorno non potranno continuare a fare gli straordinari in termini di gol.

I biancazzurri sono alla ricerca di un bomber di razza in grado di aumentare il tasso realizzativo in proiezione dei play off. È inutile nascondersi: il Delfino vuole e deve centrare gli spareggi promozione. Altrimenti sarebbe un fallimento (sportivo), che i dirigenti non digerirebbero facilmente. «Qualcosa in attacco faremo. Abbiamo bisogno di una punta», ha detto il presidente Daniele Sebastiani dopo la gara col Chievo. «Vorrei un giocatore forte», il pensiero dell’allenatore Luciano Zauri.

Gli uomini mercato dei biancazzurri, Giorgio Repetto e Antonio Bocchetti, stanno scandagliando il mercato degli attaccanti da tempo e il patron Sebastiani ha già fatto delle telefonate a qualche suo amico presidente. In questo momento sono almeno sei i profili sotto strettissima osservazione. Il presidente Sebastiani vorrebbe a tutti i costi Stefano Moreo, 26 anni, dell’Empoli. Il classe 1993, ex Teramo e Palermo, è stato cercato già in estate, ma alla fine l’Empoli ha bruciato tutti facendogli firmare un contratto fino al 2023. In Toscana la prima parte di stagione non è stata fortunata, visto che ha giocato le prime sette partite, segnando anche due gol, e poi si è infortunato. Una lesione muscolare lo sta tenendo fuori dal campo da due mesi e dovrebbe rientrare a pieno ritmo la prossima settimana.

Subito dietro c’è Luca Vido del Crotone, ma di proprietà dell’Atalanta. Il 22enne vorrebbe lasciare la Calabria per via del poco minutaggio e dell’agguerrita concorrenza (Simy e Messias). L’Atalanta, visti gli ottimi rapporti con il Pescara, spinge per sei mesi di prestito in riva all’Adriatico ma sarà dura convincere il club pitagorico in piena lotta promozione.

Negli ultimi giorni ci sono stati dei contatti con la Lazio per Simone Palombi, 23 anni, attualmente in prestito alla Cremonese.

Palombi, l’anno scorso protagonista nella promozione del Lecce, potrebbe lasciare i grigiorossi e il presidente Sebastiani si è già messo sulle tracce del patron biancoceleste Claudio Lotito. Molto attento, dunque, il Delfino che però in cuor suo sogna il clamoroso ritorno in biancazzurro di Leonardo Mancuso, che potrebbe lasciare l’Empoli. I toscani vorrebbero fare uno scambio con la Spal per arrivare a Moncini, ma al 27enne bomber milanese non dispiacerebbe tornare in Abruzzo. La trattativa è difficilissima, sia per eventuali irruzioni dalla serie A e sia per l’elevato ingaggio percepito da Mancuso. Nicola Citro del Frosinone non convince, ma piace (tanto) l’altro attaccante dei ciociari, Marcello Trotta (ex Sassuolo). L’alternativa a questi profili è sempre Federico Melchiorri, a Pescara nel 2014-2015, che vorrebbe lasciare Perugia.

Chi invece non lascerà Pescara è Ledian Memushaj. L’albanese, a meno di clamorosi ripensamenti, continuerà l’avventura in biancazzurro, ma dovrà chiarirsi con l’allenatore Zauri dopo il battibecco di Livorno.

