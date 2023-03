Il Pescara di Zeman al debutto contro Juve Stabia. Finisce 2-2

PESCARA. Lo Zeman day allo stadio Adriatico-Cornacchia contro la Juve Stabia finisce con un pareggio. Il debutto del tecnico boemo sulla panchina biancazzurra per la sua terza avventura in Abruzzo parte con 2-2.

I biancazzurri partono subito con belle azioni, poi al 42' gran giocata di Mora per Lescano che di testa mette in rete. Il primo tempo si chiude sull'1-0. Il secondo riprende subito in maniera felice per il Pescara che raddoppia al 46' ancora con Lescano, questa volta servito alla grande da Merola.

Poi in una manciata di minuti il pareggio della Juve Stabia: al 71' segna Silipo, tre minuti dopo Zigoni. Gol annullato al Pescara all'ultimo minuto e poi si chiude sul 2-2.

Intanto il Foggia vince contro la Viterbese e raggiunge il Pescara al terzo posto in classifica a quota 49.

COSI' IN CAMPO

PESCARA: Plizzari, Cancellotti, Brosco, Boben, Milani, Aloi, Palmiero, Mora, Merola, Lescano, Desogus. All. Zdenek Zeman. A disposizione: Sommariva, D’Aniello, Ingrosso, Mesik, Catena, Crescenzi, Germinario, Rafia, Delle Monache, Cuppone, Kolaj, Vergani.

JUVE STABIA: Russo, Cinaglia, Vimercati, Caldore, Maggioni, Altobelli, Maselli, Scaccabarozzi, D’Agostino,Bentivegna, Pandlfi. All. Sandro Pochesci. A disposizione: Barosi, Peluso, Carbone, Maselli, Moreschini, Silipo, Rosa, Volpe, Zigoni.

ARBITRO: Andrea Zanotti di Rimini.

RETI: Lescano 42' - 46' (Pescara), Silipo 71', Zigoni 74' (Juve Stabia).