Il Pescara promosso d'ufficio alla Serie C Gold

PESCARA. Il Comitato regionale Fip Marche ha comunicato ufficialmente che il Pescara Basket è ammesso al campionato di Serie C Gold Marche-Abruzzo-Molise, insieme al Basket Todi. Un salto di categoria sostanzialmente ottenuto sul campo, in quanto la compagine biancazzurra, prima dell’interruzione a causa della pandemia, aveva chiuso al comando la stagione regolare di Serie C Silver, al termine di un campionato difficile e con la presenza di diverse formazioni attrezzate per competere nelle posizioni di vertice, ma condotto sempre in testa dal roster pescarese.

"La vittoria nel derbyssimo dell'ultima giornata, che ha permesso a Capitanelli e compagni di vincere la regular season davanti alla Tasp, si è rivelato un successo davvero decisivo alla luce delle decisioni del comitato marchigiano, che ha ammesso in C Gold le due squadre che avevano vinto i rispettivi raggruppamenti regionali", si legge su una nota della società. Lo staff societario biancazzurro ha nel frattempo condotto un mercato in funzione della probabilissima ammissione in Serie C Gold.

Il presidente Di Censo: “Dopo tanta attesa siamo molto contenti di aver ottenuto quello che speravamo ed avevamo tanto cercato l’anno scorso. Voglio ringraziare i giocatori e lo staff che hanno creduto fortemente nel progetto molti prima dell’ufficialità ed anche un sentito ringraziamento al comitato regionale Fip Marche per averci accolto aiutandoci nella formalizzazione dell’ammissione al girone di C Gold Marche-Abruzzo-Umbria che esso stesso organizza.”

Questo sarà quindi l’organico ufficiale delle quattordici partecipanti al campionato di Serie C Gold Marche-Abruzzo-Umbria:

ABRUZZO (4) Pescara Basket, Unibasket Lanciano, Magic Basket Chieti, Vasto Basket; MARCHE (6) Bramante Pesaro, Pisaurum Pesaro, Vigor Matelica, Falconara Basket, Robur Osimo, Sambenedettese; UMBRIA (4) Val di Ceppo Basket, Foligno Virtus, Assisi Basket, Todi.