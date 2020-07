Il Pescara sconfitto a Cremona, per la salvezza dovrà lottare fino alla fine

Era stata definita una partita-crocevia per la salvezza. E il Pescara l'ha persa, sia pure immeritatamente e ora deve preoccuparsi dei playoff per la permanenza in serie B. Contro la Cremonese allo Zini decide il classico gol dell'ex, Valzania, al 5' del primo tempo su punizione: polo-rete. I biancazzurri hanno reagito, preso l'iniziativa in particolare nel secondo tempo quando Legrottaglie è passato dal 4-4-1-1 iniziale al 4-3-3. Ma Galano ha sciupato due nitide palle gol e Clemenza si è visto parare il tiro del possibile pari. Pescara sconfitto, ma che esce a testa alta dalla Zini. Peccato che in queste partite è il risultato a valere doppio.

IL TABELLINO DELL PARTITA

CREMONESE (4-3-3): Ravaglia; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Zortea; Valzania, Castagnetti, Gustafson; Parigini, Ciofani, Celar. A disp.: A disposizione: Scarduzio, Volpe, Claiton, Crescenzi, Mogos, Boultam, Gaetano, Kingsley, Ceravolo, Palombi, Piccolo. All.: Bisoli.

PESCARA (4-4-1-1): Fiorillo ; Balzano, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo; Zappa, Busellato, Memushaj, Clemenza; Galano, Maniero. A disp.: Alastra, Farelli, Del Grosso, Drudi, Manè, Kastanos, Melegoni, Palmiero, Borrelli, Crecco, Pucciarelli, Bojinov, Pavone. All. Nicola Legrottaglie

Arbitro: Maggioni di Lecco.

Rete: 5' Valzania.