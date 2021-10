Il Pescara sfida l'Entella, Auteri: "Non è il crocevia della stagione"

PESCARA. Non è una gara decisiva, ma è senz'altro un appuntamento delicato. Con il successo della Reggiana sull'Olbia il Pescara è a -8 dalla vetta occupata dagli emiliani e un altro passo falso complicherebbe i piani di rimonta. Il posticipo di lunedì a Chiavari (ore 21) vale tanto per un Delfino che nelle ultime tre gare ha portato a casa solo due punti. Questa mattina il tecnico pescarese Gaetano Auteri ha presentato la gara specificando anche il suo pensiero sul momento della sua squadra: "Non è una partita decisiva, non è un crocevia o una gara spartiacque", le parole di Auteri, "c'è tutto il tempo per recuperare il terreno perduto. In carriera mi è capitato di stare a 7 punti di distanza dalla prima posizione a dicembre e alla fine ho vinto il campionato. Non è il momento delle sentenze. L'obiettivo è quello di ottenere un risultato positivo contro una squadra molto forte, che ha subìto tanti gol come noi e che deve ancora abituarsi alla categoria, però i valori dell'Entella sono indiscutibili. Parliamo di una squadra di livello. Come sta la squadra? Stiamo bene e veniamo da una buona settimana di lavoro. Frascatore e Pompetti sono a disposizione, Drudi e Rizzo saltano il match". Assenti anche gli squalificati Diambo e il portiere Di Gennaro con l'esordio fra i pali del 20enne Sorrentino. Domani, domenica 10 ottobre, rifinitura e partenza per la Liguria.