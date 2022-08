Il Tar del Lazio respinge il ricorso, niente serie C

TERAMO. Il Tar del Lazio respinge il ricorso presentato dal Teramo contro l'esclusione dal prossimo campionato di serie C. Peraltro venerdì alle 12 ci sarà il sorteggio dei calendari di Lega Pro senza il Diavolo.

Si attende a breve che il primo cittadino di Teramo Gianguido D'Alberto dia il via al bando per le manifestazioni d'interesse per provare ad assicurare al Teramo un futuro in Serie D. Se così non fosse il calcio biancorosso ripartirebbe dai campionato dilettantistico. Le prossime ore serviranno per capire cosa accadrà.

Il sindaco dice di essersi attivato per governare, per quanto di sua competenza, "l'intero processo e garantire continuità al calcio teramano", annuncia come la giornata odierna sarà dedicata a valutare gli effetti della sentenza, confrontarsi con i legali della società e intensificare l'interlocuzione con la Federazione per proseguire sul percorso già avviato nelle scorse settimane con la lettera inviata allo stesso presidente Gravina, per garantire l'iscrizione in sovrannumero della Teramo Calcio alla serie D.