Il Teramo senza Viero, scocca l’ora di Fiorani: "Battiamo l’Olbia"

TERAMO. Per il Teramo è un sabato con due appuntamenti importanti. Domani, infatti, i biancorossi ricevono l'Olbia (ore 14,30), in un match che mette in palio punti pesanti per la salvezza, mentre alle 10 viene ufficialmente presentato il nuovo organigramma societario al Parco della scienza. La truppa di Federico Guidi è concentrata sul campo, con l'obiettivo di dare continuità agli ultimi risultati positivi e di tirarsi fuori al più presto dalla zona play out. Sul fronte formazione, anche stavolta ci sono poche possibilità di scelta a disposizione di Guidi.

Ai vari giocatori out per infortunio (la mezzala Cuccurullo, per evitare rischi, dovrebbe rinviare il ritorno tra i convocati) si è aggiunta la squalifica del centrocampista Federico Viero. Il candidato principale per la sostituzione di Viero, nel ruolo di mezzala sinistra, è il 19enne Marco Fiorani, arrivato in prestito dall'Ascoli nel mercato estivo. "Il pareggio nel derby contro il Pescara è stato importante ma adesso, per risalire la classifica, è necessario allungare la striscia di risultati utili", le parole di Fiorani, "Con l'Olbia sarà una partita tosta. Nulla è scontato in questo campionato. C'è molto equilibrio nel girone B. Le prime possono perdere contro le squadre che si trovano in basso. Faremo leva sul supporto del pubblico. A Pescara", conclude il numero 28 del Teramo, «i nostri tifosi sono stati grandiosi. Erano in tanti ed è stato bellissimo festeggiare il pareggio con loro".

Il nuovo consiglio d'amministrazione della società è composto da cinque consiglieri: Massimo Chierchia, amministratore delegato con delega alla Presidenza, Luigi Coni, direttore generale, e poi Gian Marco Ciaccia, Giorgia Ciaccia e Gerardo Spaltro.Il presidente onorario è l'ex patron Franco Iachini. La settimana scorsa era stato ufficializzato il ritorno anche di Sandro Federico come nuovo direttore sportivo.