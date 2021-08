Il Teramo si scatena nell'ultimo giorno di mercato: sei nuovi arrivi

TERAMO. Ben sei operazioni in entrata in un solo giorno, l'ultimo utile per portare a termine le trattative. La sessione estiva di mercato è terminata alle 20 e il Teramo ha rinforzato l'organico con gli arrivi di due difensori, due centrocampisti e altrettanti attaccanti.

Dalla Roma è arrivato Devid Eugene Bouah, 20enne laterale destro di difesa che nella passata stagione ha giocato in Serie B nel Cosenza. Dalla Lazio è stato preso il terzino sinistro Angelo Ndrecka. A centrocampo il Diavolo si è assicurato Matteo Rossetti, classe 1998, dal Bari che lo ha prelevato dal Pordenone e subito girato ai biancorossi.

Preso anche il centrocampista offensivo Flavio Di Dio, 19 anni, di proprietà del Bologna, Infine, alla corte del tecnico Federico Guidi sono arrivati gli esterni offensivi Simone Rosso, classe 1995 dalla Casertana, e Giuseppe Montaperto, 21enne dell'Empoli. Tranne Rosso, tutti i calciatori sono arrivati al Teramo in prestito. Domenica (ore 17,30) i biancorossi ospitano il Siena allo stadio Bonolis.