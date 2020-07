L'Abruzzo torna a volare con Tamberi

Gianmarco Tamberi stupisce tutti: lascia il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle e ritorna dopo dieci anni con la squadra civile di provenienza, l' Atletica Vomano, con cui ha conservato uno stretto legame affettivo e sportivo. Infatti, Tamberi è stato sempre presente in occasione delle finali nazionale di serie A _ oro dei campionati di società assoluti su pista _ contribuendo alla conquista di podi e di uno storico scudetto per una squadra abruzzese, nel 2010.

Per Gianmarco Tamberi la medaglia di bronzo agli Europei under 20 di Tallin (Estonia) nel 2011, con la misura di 2.25, è stata il trampolino di lancio verso traguardi a livello internazionale, prima di essere arruolato nel gruppo sportivo delle Fiamme gialle. Cresciuto e allenato dal papà-coach Marco, Tamberi è riuscito a riportarsi su dopo uno stop forzato subito il 15 luglio 2016, quando nel giro di pochi minuti, a Montecarlo, passò dalla gioia per il record italiano di 2,39 al dolore per l’infortunio che gli impedì di partecipare alle Olimpiadi di Rio De Janeiro da campione mondiale indoor ed europeo in carica.

I dirigenti dell'Atletica Vomano sono in contatto con tutte le istituzioni abruzzesi per creare le condizioni per promuovere le bellezze turistiche e naturalistiche della nostra regione attraverso un campione che gode di un’ottima visibilità non solo in ambito nazionale ma anche e soprattutto internazionale.

