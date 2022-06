L'Aquila perde il primo round, il Chisola rovina la festa dei 3.500 cuori rossoblù

L'AQUILA. Davanti a 3.500 spettatori, L'Aquila perde 2-0 in casa con il Chisola l'andata della finale play off nazionale di Eccellenza. Non è bastata una grande cornice di pubblico di categoria superiore per spingere i rossoblù alla vittoria. Il primo round va ai piemontesi che passano con un gol per tempo: al 14' sblocca Zeni, al 63' raddoppia Dagasso. Nel finale L'Aquila è rimasta in 10 per l'espulsione del bomber Shiba. Un'altra squalifica pesante in vista del ritorno in Piemonte di domenica prossima dove mancheranno ancora Scognamiglio e Ponzi. I rossoblù dovranno ribaltare il risultato per centrare la promozione in serie D.