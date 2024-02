La Coppa Davis fa tappa in Abruzzo / GUARDA DOVE E QUANDO

La Coppa Davis arriva in Abruzzo, a partire dal 26 febbraio e fino al 3 marzo, e può essere così ammirata dai tanti appassionati di tennis e di sport. La Coppa Davis, quella vera, conquistata dalla squadra italiana nella finale di Malaga, sta facendo il giro dei più importanti club italiani per condividere con tutti gli appassionati il grande successo ottenuto dai nostri campioni. Il trofeo è a disposizione per foto, selfie o semplicemente per essere ammirato.

In Abruzzo fa tappa nelle province che hanno ospitato una fase della Davis dal 26 febbraio al 3 marzo (è esclusa quindi quella di Chieti). Il tour tocca prima Pescara 26/28 febbraio Circolo Tennis Pescara. Poi L'Aquila (Circolo Tennis L'Aquila) 29 febbraio/1 marzo. Quindi Teramo (Circolo Tennis Bernardini) 2/3 marzo.

Stabilite anche le cerimonie di presentazione per ciascuna sede: Ct Pescara martedì 27 febbraio ore 16,30; L'Aquila - Palazzo Margherita giovedì 29 febbraio ore 15; Ct Teramo sabato 2 marzo ore 17,30.