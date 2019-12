La manita dell’AcquaeSapone 

PESCARA . Un tempo alla pari, poi il monologo. Manita dell'AcquaeSapone alla Colormax Pescara nel derby d'Abruzzo in serie A di Calcio a 5. Partita dai due volti al PalaRigopiano di Pescara, con una prima parte a reti bianche sul filo dell'equilibrio e una ripresa senza storia che si chiude con un rotondo 5-0 per i vice campioni d'Italia, sempre in vetta alla classifica a quota 29 con due lunghezze di vantaggio sul Pesaro, che martedì recupera il match con il Signor Prestito. La svolta sta tutta nell'uno-due firmato da Gui e Calderolli a inizio secondo tempo: i nerazzurri di Bellarte acquisiscono sicurezza, mentre i biancazzurri di Palusci si sciolgono come neve al sole. Segnano ancora in rapida sequenza Gui, vice capocannoniere del torneo con 13 gol, Murilo e Avellino, che festeggia al meglio il suo 31°compleanno.

Secondo clean sheet consecutivo per l'AcquaeSapone che si prepara a un'intensa settimana, a partire da martedì, quando tornerà in campo in casa dell'Atletico Cassano per il quarto turno di coppa della divisione in gara secca valevole per gli ottavi di finale della competizione. Venerdì, poi, di nuovo campionato a Genova nella penultima di andata.

La Colormax, invece, spezza una serie utile di risultati durata sei partite, ma conserva quattro punti di vantaggio sulla zona play out, un margine da gestire almeno fino al giro di boa.

La formazione dell'AcquaeSapone: Mammarella, Murilo, Gui, Nicolodi, Dudù, Mambella, Houneou, Patricelli, Liviero, Calderolli, Jesulito, Coco Wellington, Avellino, Rocha. Allenatore: Bellarte.

La formazione della Colormax Pescara: Mazzocchetti, Misael, Morgado, Leandro, Coco Schmitt, Cilli, Galliani, Andrè Ferreira, Giuliani, Dall'Onder, Parra, Ferraioli, Scarinci, Santacroce. Allenatore: Palusci.

Altri risultati 13ª giornata: Came Dosson-Catania 7-3, Aniene-Kaos Mantova 4-6, Petrarca Padova-Real Arzignano 4-3, Pesaro-Eboli 5-1, Latina-Genova 3-4, Sandro Abate-Real Rieti 2-2, Signor Prestito-Lido di Ostia 4-4. Classifica: AcquaeSapone 29, Pesaro 27, Sandro Abate, Real Rieti e Came Dosson 26, Catania 25, Kaos Mantova 23, Eboli 22, Signor Prestito 18, Colormax Pescara 15, Petrarca Padova e Genova 11, Lido di Ostia e Latina 9, Real Arzignano 6, Aniene 5. Prossimo turno: Genova-Acquaesapone (venerdì), Colormax Pescara-Came Dosson (sabato), Eboli-Signor Prestito, Petrarca Padova-Sandro Abate, Kaos Mantova-Latina, Catania-Pesaro, Real Arzignano-Aniene, Lido di Ostia-Real Rieti.

In A2 ancora uno stop per la Tombesi Ortona che perde 5-8 tra le mura amiche con il Futsal Cobà. Inutili per i gialloverdi di Marzuoli la tripletta di Silveira e le reti di Calderolli e Piovesan. Poca gloria pure per le abruzzesi di serie B: la Real Dem Montesilvano non va al di là del pari, 4-4, con il fanalino di coda Torremaggiore mentre la Free Time L'Aquila esce sconfitta 10-4 sul parquet del Giovinazzo.

Oggi, domenica 15 dicembre, tocca al Montesilvano di serie A femminile che alle 16 al PalaRigopiano di Pescara riceve le Pelletterie. Trasferta marchigiana in A2 donne per la vice capolista Francavilla, in casa del Futsal Prandone.

Marco Ratta

