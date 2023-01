La marciatrice Sciannamea convocata dall’Italia under 20

CHIETI. La marciatrice Martina Sciannamea (Tethys Chieti) è stata convocata per il secondo raduno nazionale giovanile under 20 (nati tra il 2004 e 2006) della stagione, che si terrà, per quanto riguarda la sua specialità, dal 2 al 6 gennaio nel centro di preparazione olimpica di Tirrenia, in provincia di Pisa.

L’atleta teatina classe 2005, allenata da Nicola Piro, si è rivelata ai vertici italiani nel 2022: campionessa italiana Allieve sui 5000 metri con 23’08”25, seconda agli Europei Under 18 di Gerusalemme con il tempo di 23’15”40.

Nel 2023 sono in programma gli Europei Under 20, sempre a Gerusalemme, dal 6 al 9 luglio, dove la Sciannamea conta di essere ancora protagonista. Si è concluso con le prove finali, scritta e orale, il corso Istruttori della Fidal Abruzzo 2021-2022, che ha visto l’ammissione all'esame di 37 corsisti.

Tra i neo diplomati figura l'ex azzurro della marcia Giorgio Rubino, bronzo ai Mondiali di Berlino 2009 nella 20 Km. Rubino opera attivamente come allenatore a Pescara, nella società Passologico. Le prove d'esame si sono svolte nel capoluogo adriatico, presso la sede Avis di Piazza Salvo D'Acquisto.