LIVE. ll Giro saluta l'Abruzzo: si parte dall'Aquila / PERCORSO, STRADE CHIUSE E VIDEO

L'AQUILA. La carovana rosa riparte dall’Aquila (ore 13,40 da piazza Duomo) e lascia l'Abruzzo con destinazione Foligno, al termine di una percorso di 139 chilometri.

Piazza Duomo è il ritrovo a partire dalle ore 12,15 della carovana rosa e la sfilata a turno delle squadre partecipanti. Partenza ufficiosa alle 13,40 con il passaggio in corso Federico II, viale di Collemaggio e via Strinella per raggiungere dopo 8 chilometri di trasferimento il chilometro zero, per il via agonistico previsto alle 13,55 sulla strada statale 17. Il Comune fa sapere che a causa di una modifica del percorso interno all’Aquila della tappa del Giro, via Pescara nel tratto tra via Strinella e via Castello è interamente chiusa al traffico; per raggiungere il quartiere di Santa Maria di Farfa è possibile utilizzare Porta Leoni, percorribile a doppio senso con l’assistenza della polizia municipale. La tappa rimane in provincia dell’Aquila nei primi 23 chilometri fino a Sella di Corno, poi lo sconfinamento nel Lazio ad Antrodoco, prima di raggiungere Rieti.e ancora verso nord. Destinazione successiva Piediluco, in Umbria, provincia di Terni, per poi dirigersi verso la provincia di Perugia: valico della Somma, svincolo di Spoleto, Campello sul Clitunno, Borgo Trevi, Sant’Eraclio e l'arrivo a Foligno previsto tra le ore 17,04 e le 17,24.

L’ultima volta che L'Aquila ha ospitato il Giro d'Italia è stato con l'arrivo nel 2019 e l'ultima partenza di tappa del Giro risale al 1989 (con traguardo a Gubbio sempre in Umbria).

LA BUONA NOTIZIA

E' stato dimesso ieri sera dall'ospedale di Avezzano il corridore sloveno Matej Mohoric della Bahrain Victorious, caduto in discesa durante la tappa abruzzese del Giro d'Italia verso Campo Felice. L'atleta è rimasto in osservazione alcune ore per un trauma cranico; poi dagli esami non è emersa alcuna frattura. E' stato quindi affidato alla squadra dei medici del Giro.

INFORMAZIONI TECNICHE SULLA TAPPA (DAL SITO DEL GIRO)

"Tappa breve ondulata con finale perfettamente pianeggiante. Nella prima parte si scalano la Sella di Corno e la Forca di Arrone. Segue il Valico della Somma (GPM e ultima asperità di giornata). Finale piatto su strade larghe e quasi sempre rettilinee. Da segnalare diversi attraversamenti cittadini con il loro corredo di rotatorie, spartitraffico e arredo urbano

Ultimi km

Ultimi chilometri lineari fino ai 2.000 m all’arrivo dove si affrontano in rapida successione una curva a destra e due a sinistra che immettono ai 1.300 m nella strada di arrivo interrotta ai 500 m da una lieve semicurva. Linea di arrivo su rettilineo in asfalto".

STRADE CHIUSE E DIVIETI

La polizia municipale ha disposto una serie di modifiche alla viabilità. In particolare, è vietato il transito delle auto ed è vietata la sosta con rimozione forzata a piazza Duomo (dalle 15 del 16 maggio alle 19 del 17 maggio), lungo corso Federico II (il tratto da via Battisti a piazza Duomo dalle 15 del 16 maggio alle 15 del 17 maggio, quello da via Battisti a via XX settembre dalle 5 alle 15 del 17 maggio), corso Vittorio Emanuele (dalle 15 del 16 maggio alle 19 del 17 maggio), piazza del Teatro, via e piazza San Bernardino, largo Pischedda, via Maiella, via Tedeschi nel tratto da via Maiella a via Signorini Corsi, via Castello, via Tagliacozzo, viale Malta, via Iorio, piazzale Ulrichs (dalle 5 alle 15.30 del 17 maggio), piazza Battaglione degli Alpini, piazza Regina Margherita, corso Principe Umberto (dalle 5 alle 19 del 17 maggio), via Patini tratto via Sallustio-piazza Duomo (dalle 15 del 16 maggio alle 19 del 17 maggio).

Per consentire il passaggio dei corridori, con ordinanza del Prefetto della provincia dell’Aquila è stata disposta la chiusura al transito delle auto lungo le strade attraversate dalla carovana. Per quanto riguarda il territorio comunale dell’Aquila, da due ore e mezzo prima del passaggio della corsa alla media più veloce e fino a cessate esigenze sono interdette alla circolazione viale Crispi, viale Collemaggio, via Caldora, via Strinella, via Pescara (tratto viale Panella-via Strinella), viale Panella, viale della Croce Rossa; su queste strade c'è un divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6 alle 15 del 17 maggio. Chiuse ovviamente, con le stesse modalità, anche le altre vie di uscita dalla città percorse dai corridori a seguire da viale della Croce Rossa. Inoltre, dalle 11 di lunedì 17 maggio e fino a cessata esigenza è chiusa via XX settembre dall’intersezione con via Fontesecco, in direzione della villa comunale (con eccezione per i soli residenti, fino all’altezza di via Sant’Andrea). Sempre il 17 maggio, dalle 5 alle 15.30 sono invertiti i sensi di marcia su via Pescara, nel tratto da via Zara a via Strinella, che è percorribile solo in discesa, e di Porta Leoni, che può essere attraversata da via Atri verso via Tedeschi. Dalle 12 di domenica 16 maggio alle 12 di domenica di lunedì 17 maggio è vietata la sosta con rimozione in via dei Giardini, nel tratto compreso tra via e arco dei Francesi e via San Michele, sul lato sinistro secondo il senso di marcia. Dalle 5 del 16 alle 15 del 17 maggio è in vigore un doppio senso di marcia in viale Rendina, nel tratto da viale Crispi a via Iacobucci, con contestuale divieto di sosta con rimozione.

La polizia municipale precisa che eventuali provvedimenti per la viabilità possono essere adottati sul momento, se dovessero verificarsi situazioni non prevedibili. Le ordinanze di modifiche alla circolazione sono pubblicate in questa pagina del sito internet del Comune

