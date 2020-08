Oddo in pole, Zappa ai saluti. Potrebbe tornare Zampano 

PESCARA. Oggi potrebbe essere il giorno buono per capire chi sarà il prossimo allenatore del Pescara. In società è in programma una riunione tra il presidente Daniele Sebastiani e gli uomini mercato biancazzurri, ovvero i direttori sportivi Giorgio Repetto e Antonio Bocchetti. Il vertice servirà per decidere il nuovo tecnico del Delfino. Andrea Sottil e Massimo Oddo sono i due profili valutati. Quest’ultimo negli ultimi giorni ha scalato posizioni nella lista dei papabili, balzando in pole position.

Andrea Sottil resta alla finestra, visto che in questo momento Oddo ha buone chance di tornare ad allenare la squadra della sua città. Il terzo nome preso in considerazione è quello di Fabio Pecchia, ex Juventus U23, mentre i nomi di Daniele De Rossi ed Esteban Cambiasso, proposti al presidente Sebastiani, non convincono totalmente il Delfino. A questo punto, quindi, il testa a testa tra Sottil e Oddo dovrebbe premiare il tecnico pescarese che tornerebbe in biancazzurro a distanza di tre anni dalla sua ultima esperienza. Il 44enne ex terzino di Milan e Lazio aspetta una chiamata del Pescara, ma, prima di parlare del contratto, servirà programmare con attenzione il futuro. Con Oddo in panchina il Pescara deve ragionare su un progetto almeno biennale e anche la figura del ds Repetto, che in passato ha avuto un grande feeling con Oddo, diventerebbe centrale. La squadra dovrebbe essere rinnovata, anche se la società è intenzionata a puntare su al massimo 6 volti nuovi. Tra questi quasi sicuramente non ci sarà Gabriele Zappa. Il 20enne terzino biancazzurro è nel mirino di Benevento e Cagliari. Questi due club sono molto interessati al difensore scuola Inter, più defilate Samp e Torino. Il Pescara chiede 4 milioni e non intende fare sconti. Con Zappa in partenza, il Delfino sta facendo delle valutazioni sugli eventuali sostituti. Se dovesse tornare Oddo in panchina, non è da escludere il ritorno in biancazzurro anche del terzino Francesco Zampano, classe 1993, attualmente al Frosinone. Il laterale ligure ha vestito la maglia biancazzurra dal 2014 al 2018 e tornerebbe volentieri in Abruzzo. Gli altri profili monitorati sono il 27enne romeno Vasile Mogos della Cremonese e Luca Bittante del Cosenza, classe 1993. Mogos è difficile da trattare con i grigiorossi, Bittante, invece, è in scadenza di contratto ed è più facile strapparlo ad eventuali concorrenti.

