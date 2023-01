Pallacanestro abruzzese in festa: premiati società, tecnici e atleti

PESCARA . La pallacanestro abruzzese si è ritrovata nell’annuale festeggiamento organizzato dal comitato regionale Fip presieduto da Francesco Di Girolamo. Con circa 500 partecipanti, al Centro congressi dell’Aurum sono stati assegnati i premi a tecnici, dirigenti, atleti e società - tutti rigorosamente abruzzesi - che si sono distinti ai vari livelli nella stagione cestistica 2021/2022.

Impossibilitato a partecipare a causa del maltempo, il presidente nazionale Fip Gianni Petrucci ha portato i propri saluti telefonicamente, mentre Di Girolamo, nel discorso introduttivo, ha sottolineato l’importante presenza del basket abruzzese sia in ambito nazionale che internazionale, ed il ritorno delle attività regionali ai livelli precedenti il periodo del Covid, con segnali di ulteriori progressi sia come affiliazioni sia nei risultati qualitativi.



Premiazioni sia individuali che di squadra distribuite alla presenza del sindaco Carlo Masci, dell’assessore allo sport Patrizia Martelli e del presidente del Coni Abruzzo Enzo Imbastaro. Alla carriera sono stati premiati Stefano Mancinelli (ex nazionale), Gianni Di Cosmo (ex presidente Chieti Basket), ed il tecnico rosetano Saverio Di Blasio.

Come migliori atleti della stagione i premi non potevano che andare a Simone Fontecchio (Nba con Utah Jazz) e a Giampaolo Ricci (Olimpia Milano), collegati in videoconferenza unitamente a Samuele Miccoli, oggi all’Olimpia Milano, quale migliore atleta giovane. Miglior allenatore è stato designato Danilo Quaglia della Pallacanestro Roseto, mentre al mondo arbitrale sono stati assegnati premi ai promossi Simone Patti (A1), Fulvio Grappasonno (A2) e Andrea Marianetti (B). La Fip ha assegnato targhe d’onore a Luigi Baldassarre (storico presidente Yale Pescara) e Cesidio Di Masso (Chieti Basket).

Riconoscimenti poi alle squadre e alle società (Unibasket Lanciano titolo italiano di 3 contro 3 Under 16 e mentre l’Amicacci Giulianova per la Supercoppa Italiana di basket in carrozzina) e a tutte le squadre vincenti nei vari tornei regionali Fip. Per la stampa premiato il giornalista Matteo Falzon. Per un accordo tra Fip e Nba, quattro squadre abruzzesi femminili under 14 sono state “abbinate” per sorteggio ad altrettante squadre americane e ne porteranno la divisa nel prossimo campionato.

Paolo Toro

©RIPRODUZIONE RISERVATA.