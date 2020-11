Pavanati vuole il Pescara: «Tratto con Sebastiani» 

PESCARA. Il Pescara cambia proprietà? La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva. Da tempo il presidente Daniele Sebastiani sta portando avanti alcune trattative per l’eventuale cessione del club e ieri sembra che sia arrivata la svolta. «Siamo arrivati al closing. In settimana bisognerebbe chiudere perché questa trattativa va avanti da diverso tempo».

Leonardo Pavanati, 58 anni, immobiliarista milanese

Chi parla è il dottor Leonardo Pavanati, 58 anni, uomo d’affari milanese che da fine agosto sta portando avanti la trattativa con Sebastiani per l’acquisizione del Delfino. Toscano d’origine, una laurea in Business and Administration conseguita negli Stati Uniti alla Georgetown University, il manager è a capo dello studio Pavanati, che ha sedi a Milano, Londra e New York, il quale offre un servizio di consulenza alle imprese per quanto riguarda gestione, finanza, sviluppo e controllo, oltre che family office di una delle più importanti famiglie saudite.

È lui il mister X a capo del pool imprenditoriale milanese pronto a rilevare il Pescara, per una operazione superiore agli 11 milioni di euro. Il preliminare tra le parti è stato sottoscritto da tempo. «Il 31 dicembre era la data ultima per chiudere», racconta al Centro Pavanati. «Poi, visto l’andamento della squadra un po’ sofferente, ho chiesto di accelerare i tempi per mandare il mio staff a dare una mano a livello tecnico. Compro il Pescara con una Spa e serve l’approvazione del consiglio d’amministrazione, calcolando il problema Covid, potrebbero esserci dei piccoli rallentamenti, ma ormai ci siamo. Con Sebastiani ci siamo conosciuti tempo fa tramite persone legate al mondo del calcio». Il trait d'union è stato un noto agente di calciatori che potrebbe avere un ruolo chiave in società e che porterebbe Ciro Polito come direttore sportivo. «Ho uno staff ben delineato», dice il possibile nuovo presidente del Pescara, che svela: «Sto trattando per rilevare tutta la società», quindi non solo una parte. L’immobiliarista milanese, che è stato a Pescara lo scorso 19 settembre, da tempo era a caccia di una società di calcio. «Da diversi anni ero alla ricerca di una società interessante per lo sviluppo di un progetto incentrato sui giovani. Pescara è una bandiera in tal senso vedendo i diversi campioni che sono poi usciti dal club come Verratti, Insigne, Immobile, ma anche lo stesso Lapadula. Ci siamo concentrati su Pescara perché rappresenterebbe le nostre intenzioni di valorizzare il made in Italy calcolando anche gli interessi delle altre società che detengo». Pavanati, che detiene diverse compagnie, spiega anche come ha intenzione di entrare nel Delfino. «Con una società, una Spa, che opera nel settore immobiliare, si chiama A&G Real Estate, e ha sede a Milano. Si occupa di immobiliare in tutto il mondo e in passato abbiamo costruito anche nel deserto del Mojave, in Francia e in altri paesi. Seguo diverse attività e attualmente sono 12 le compagnie che possiedo. Mi occupo di tanti settori che vanno dalla finanza, alla moda, alla tecnologia, all’immobiliare. Il mio studio (Pavanati Leonardo & C.) è il centro di controllo delle nostre società».

Un possibile nuovo patron è all’orizzonte, ma con quali progetti? «Per esperienza nelle società di finanza, non voglio fare false promesse ma l’obiettivo è quello di portare il Pescara su palcoscenici più importanti. Il nostro è un progetto ambizioso. Prima bisogna avere i parametri finanziari in ordine e con il Pescara non ci vorrà molto. E poi, una volta messo in ordine l’aspetto finanziario, si potrà pensare all’aspetto tecnico e portare la squadra, tramite l’intervento del mio staff, a dei livelli importanti. Non vogliamo ridimensionare nulla, al contrario. Nelle nostre attività i successi non sono mai mancati e il nostro obiettivo è migliorare». Nei prossimi giorni si capirà cosa realmente potrà accadere e se davvero il presidente Sebastiani è intenzionato a far iniziare l’era Pavanati.

©RIPRODUZIONE RISERVATA