Pescara, dubbi per il futuro: rinnovi, prestiti e panchina 

PESCARA. Al Poggio degli Ulivi continuano gli allenamenti individuali del Pescara, mentre in società si continua a lavorare sulla programmazione futura. Il club biancazzurro sta studiando due opzioni. La prima legata alla ripresa del campionato tra un mese o poco più, in base all'evolversi della "trattativa" tra Figc e Governo sul ritorno in campo. La seconda, invece, riguarda la programmazione per il prossimo torneo, qualora dovesse arrivare lo stop definitivo. Un nodo da sciogliere sicuramente sarà quello legato ai giocatori in scadenza di contratto al 30 giugno. Se si dovesse giocare tra luglio e agosto servirà una proroga contrattuale, con tanto di norme federali da modificare, per permettere ai calciatori di restare dei tesserati del Pescara oltre il 30 giugno.Sono sette i giocatori in scadenza di contratto: i difensori Hugo Campagnaro e Cristiano Del Grosso, il mediano Alessandro Bruno, il portiere Simone Farelli e l'attaccante Luca Forte. A questi, però, vanno aggiunti dei giocatori in scadenza che hanno l'opzione di rinnovo, come il 32enne attaccante Riccardo Maniero, al quale potrebbe essere allungato l'accordo fino al 2021. Da valutare poi la posizione del bulgaro Valeri Bojinov, anche lui in scadenza e con l'opzione di rinnovo. Una partita delicata e molto importante, poi, si giocherà nel campo dei calciatori a fine prestito. Marco Tumminello (Atalanta), Luca Palmiero (Napoli), Manuel Pucciarelli (Chievo) e Davide Bettella (Atalanta) sono le situazioni più delicate, perché il Delfino vorrebbe trattenerli anche per la prossima stagione. Oltre ai calciatori bisogna anche valutare l'aspetto legato all'allenatore Nicola Legrottaglie, anche lui in scadenza di contratto. L'intenzione della società è di tenerlo anche per il prossimo anno, ma si stanno valutando anche altre soluzioni. Se dovesse finire il rapporto con il tecnico pugliese, infatti, sono tre i profili che intrigano il Delfino. Il primo è Fabio Caserta, 41 anni, rampante allenatore della Juve Stabia. E' stimato dall'area tecnica biancazzurra e anche da qualche giocatore dell'attuale rosa. Il secondo è Alessio Dionisi, classe 1980, attualmente sulla panchina del Venezia. Il terzo nome è quello di Giuseppe Scienza, l'attuale allenatore del Monopoli.Chi sarà l'allenatore lo si capirà nelle prossime settimane e per quanto riguarda la rosa 2020-2021 il club non dovrebbe avere molte problematiche legate al calciomercato. Attualmente, infatti, per il prossimo campionato il Delfino ha già una rosa abbastanza delineata con 23 giocatori sotto contratto, compresi i rientri dai prestiti (7). Analizzando ruolo per ruolo, tra i pali anche per il prossimo anno ci sarà il capitano Vincenzo Fiorillo che inizierà la settima stagione in riva all'Adriatico. In difesa, poi, si ripartirà dagli esperti centrali Gennaro Scognamiglio e Mirko Drudi, oltre ai giovani Edgar Elizalde ed Andrea Marafini, entrambi 20enni. Antonio Balzano, Gabriele Zappa ed Edoardo Masciangelo i tre terzini ancora sotto contratto, con quest'ultimo che è stato riscattato tre mesi fa dalla Juventus. A centrocampo ci saranno ancora Ledian Memushaj, Massimiliano Busellato, Luca Crecco. Nel reparto offensivo, poi, si ripartirà da Cristian Galano, capocannoniere del Pescara con 12 gol. Oltre a lui con il contratto anche per il prossimo anno ci sono Di Grazia, Bocic e Borrelli.