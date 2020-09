Pescara, idea Brosco proposto Camporese

PESCARA. Ieri sera sono stati spediti i contratti di Stephane Omeonga, Alessio Riccardi e Damir Ceter. Oggi verranno firmati e domani i tre dovrebbero sbarcare al Poggio degli Ulivi per iniziare la nuova avventura nel Pescara di Massimo Oddo. Il centrocampista Omeonga, 24 anni, arriva in Abruzzo a titolo definitivo dopo l’esperienza al Genoa e si lega al Delfino con un contratto triennale. Il 19enne Riccardi, invece, lascia la Roma in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club giallorosso. La Roma, dunque, cede il baby centrocampista, ma, al momento, rifiuta il prestito del terzino sinistro Riccardo Calaiori, 18 anni, che Paulo Fonseca vuole valutare fino alla prima giornata di campionato.Oggi a Pescara arriva il mediano Mirko Valdifiori. Il playmaker romagnolo si è legato al Delfino fino al 2022 e oggi si sottoporrà al tampone e alle visite mediche. Classe 1986, Valdifiori nelle passate stagioni ha vestito le maglie di Empoli, Napoli, Torino e Spal in serie A e anche la maglia della Nazionale, debuttando il 31 marzo 2015 in una gara amichevole contro l’Inghilterra. Sarà lui il metodista dell’undici titolare del tecnico Massimo Oddo, che adesso aspetta di abbracciare il terzino destro Francesco Zampano. Per quest’ultimo è stato trovato l’accordo, ma il Pescara e il suo agente stanno lavorando con il Frosinone per la formula del trasferimento.Sarà lui che dovrà sostituire Gabriele Zappa, che oggi va al Cagliari per 3,5 milioni di euro e il prestito dell’attaccante rossoblù Damir Ceter (22 anni). Per quanto riguarda la difesa, il Delfino è alla ricerca di un paio di centrali d’esperienza. Mirko Drudi è stato bloccato e al momento non verrà ceduto alla Ternana. Al Pescara è stato proposto Michele Camporese, 28 anni, del Pordenone. Il club biancazzurro, però, preferisce monitorare altri profili. Ci sono due nomi tra le mani degli uomini mercato biancazzurri e ieri all’Ekk hotel il presidente Sebastiani ne ha parlato anche con il tecnico Massimo Oddo. Il primo è Riccardo Brosco, classe 1991, dell’Ascoli. Vecchia conoscenza del calcio pescarese, visto che nel 2012 ha vinto il campionato di serie B con Zeman in panchina. Brosco potrebbe non essere l’unico ritorno di fiamma. L’altra idea per il pacchetto arretrato porta anche al nome di Simone Romagnoli, 30 anni, attualmente all’Empoli. Anche il difensore scuola Milan nel 2012 ha vinto il campionato con Zeman in riva all’Adriatico e sarebbe felicissimo di tornare a vestire la maglia del Pescara.Per quanto riguarda l’attacco è sempre difficile arrivare a Gennaro Tutino del Napoli. Il club partenopeo lo ha già promesso alla Salernitana, che dagli azzurri prederebbe anche Amato Ciciretti e Luca Palmiero. Il presidente Sebastiani vuole regalare un gran colpo in attacco a Massimo Oddo e nelle prossime ore potrebbe scaldarsi la pista che porta a Federico Dionisi del Frosinone, che ha il contratto in scadenza nel 2021. Piace anche il baby Nicola Rauti, classe 2000 di proprietà del Torino, inseguito anche dal Cittadella.©RIPRODUZIONE RISERVATA