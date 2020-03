Tennis, rinviati gli Internazionali d'Abruzzo

FRANCAVILLA AL MARE. Posticipata la quarta edizione degli Internazionali di Tennis d’Abruzzo. La più importante competizione tennistica che si svolge in regione, quarta edizione, era in calendario dal 20 al 26 aprile e rientra dunque nelle sei settimane di stop annunciate dall’Atp. A fronte della situazione di emergenza che l’Italia e il mondo stanno vivendo, si fa necessario lo spostamento del torneo a una data successiva. Marcello Marchesini, presidente di Mef tennis events, assicura che l’edizione 2020 degli Internazionali di Tennis d’Abruzzo, il Challenger di Francavilla al Mare (Chieti), ci sarà, impegnandosi in prima linea, insieme ai vertici dell’Atp challenger tour e alle istituzioni di Francavilla al Mare e della Regione Abruzzo, nel definire al più presto la migliore soluzione per la realizzazione dell’evento.

Stefano Travaglia, vincitore edizione 2019 (foto Marta Magni)

Il Challenger di Francavilla rappresenta una delle tappe più seguite del circuito, avendo registrato una straordinaria partecipazione di pubblico nelle passate tre edizioni. Francavilla al Mare, denominata “Foro Italico d’Abruzzo”, che ha ospitato stelle del tennis mondiale quali Berrettini, Tsitsipas, Auger-Aliassime, Ruud e Travaglia, eleggerà presto il suo quarto campione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA