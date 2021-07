Verratti, Insigne, Immobile: insieme come ai bei tempi nell'album della festa

PESCARA. Eccoli tutti e tre insieme. Verratti, Insigne e Immobile: l'oro del Pescara di Zeman, da Wembley con la Coppa. E quanta soddisfazione e quanto entusiasmo da parte dei tifosi biancazzurri. E' bastato che il centrocampista di Manoppello pubblicasse sui social una foto con i suoi ex compagni di ventura in terra pescarese, oggi campioni d'Europa con la Nazionale di Mancini, che subito sono iniziati commenti entusiastici. A dimostrazione di come quei tre, Insigne oggi al Napoli, Verratti al Paris Saint Germain e Immobile bomber della Lazio, abbiano lasciato una grande ricordo in Abruzzo. E scritto una pagina nella storia del calcio.

"Un trio di campioni come lo siete voi e poi proveniente tutti e tre dal pescara penso non nascerà più", pubblica un tifoso. "Siete dei bravi ragazzi e dei giocatori straordinari. Ricordo gli allenamenti al Poggio, da lì con mister Zeman è partita la favola. Siete grandi", scrive un altro nostalgico di quella squadra che vinse la serie B e stupì l'Italia per il suo gioco. "Una delle foto più belle di questo Europeo insieme a quella dellabbraccio Vialli-Mancini", si lascia andare qualcun altro. Il pensiero corre al "Maestro", Zeman: "Penso che una telefonata gliel'avranno fatta", osserva un altro tifoso, "grazie Maestro per averli messi insieme 10 anni fa... un pezzettino di Coppa è anche suo...Pescara non dimentica". Ai complimenti si aggiunge qualche augurio. "Non é che potete fare uno sforzo, tornare a Pescara e riportarlo nella categoria che merita?", domanda qualcuno. E un altro sembra rispondergli: Grandi! Pescara vi ama! Marco adesso trovaci uno sceicco arabo che rilevi la società!".

Il "bacio" a Wembley tra amici: Insigne, Immobile e Verratti (foto da Instagram Lorenzo Insigne)

E dal suo profilo social Insigne dà un'idea di quanto i tre siano legati. L'ex Pescara pubblica una foto direttamente dal campo dello stadio londinese di Wembley, con lui e Verratti che danno un bacio a Immobile davanti alla Coppa. E scrive: "Se si sogna da soli è un sogno. Se si sogna insieme è la realtà che comnincia . Siamo campioni d'Europa, amici miei". (a.mo.)

