Addio a Feroci, storico commerciante di Giulianova

GIULIANOVA. È morto all'età di 91 anni Pietro Feroci, storico commerciante giuliese di origini pesaresi. Persona molto conosciuta in città, Feroci è stato uno dei primi negozianti.

Da ragazzo iniziò a lavorare come boscaiolo, poi ebbe un’esperienza come rappresentante di commercio e infine aprì a Giulianova Lido, in via Nazario sauro, un negozio diventato famoso. Chiamato “Firenze Chic” per anni è stato considerato un punto vendita di riferimento, e non solo in Abruzzo, di articoli del ricamo a mano fiorentino.

I funerali si terranno oggi, alle ore 15, nella chiesa di San Pietro Apostolo al Lido.

