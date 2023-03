Cento giorni agli esami, migliaia di maturandi a San Gabriele / FOTO E VIDEO

ISOLA DEL GRAN SASSO. Santuario di San Gabriele dell'Addolorata preso d'assalto per tutta la giornata da migliaia di studenti delle ultime classi delle scuole superiori, arrivati da tutto l’Abruzzo e anche dalle regioni limtrofe per i “100 giorni agli esami di maturità”, manifestazione giunta alla 43° edizione.

L'evento che accomuna la festa e la preghiera per il santo protettore dei giovani, coinvolge assieme ai maturandi i religiosi passionisti, tra cui molti confessori, a disposizione per l’intera giornata. ​Sante messe per gli studenti sono state fissate alle ore 10, 11 e 12, seguite dall'atteso rito della benedizione delle penne. La messa delle 11 è stata celebrata da monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, che ha offerto a tutti una sua lettera indirizzata ai giovani che si approssimano all'esame.

San Gabriele: la benedizione delle penne dei maturandi In migliaia al Santuario di Isola del Gran Sasso per i 100 giorni all'esame

Come ogni anno, dopo la ripresa a pieno regime seguita all'emergenza Covid, sono state emesse dalle autorità competenti apposite ordinanze di divieto per tutta la giornata di oggi di vendita e consumo di alcolici in tutta la zona del santuario. Rafforzati i controlli delle forze di polizia per prevenire abusi, e in azione decine di volontari per la gestione del traffico con pullman in arrivo e partenza in tutta la giornata.