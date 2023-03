Detenuto 30enne muore in cella, probabile abuso farmaci

TERAMO. Un detenuto nord africano di circa 30 anni è morto oggi all'interno del padiglione Sud del carcere di Teramo. A darne notizia il segretario generale della Uil Pubblica amministrazione Polizia penitenziaria Abruzzo Ruggero Di Giovanni.

Da accertare le cause, non si esclude l'ipotesi di un avvelenamento da farmaci o un'overdose: "Non è la prima volta che a Castrogno si hanno notizie di problemi legati all'abuso di farmaci o all'assunzione di sostanze stupefacenti - spiega in una nota Di Giovanni - purtroppo la Polizia penitenziaria è in affanno a causa delle scelte dell'amministrazione e alla presenza di 200 detenuti in più oltre il numero consentito."