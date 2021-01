Donna positiva dona gli organi. Il fegato va a un uomo immune

TERAMO. Un atto d’amore verso il prossimo che ha un valore doppio. La settimana scorsa è avvenuta una donazione di organi da paziente positiva al Covid. Che ha donato la vita a un paziente immunizzato perché mesi prima aveva contratto lo stesso virus. Tutto è partito da un atto di estrema generosità e civiltà dei familiari di una 79enne teramana, di cui è stata data notizia solo ora perché i medici volevano aspettare che il ricevente avesse superato la fase critica. Quello avvenuto la settimana scorsa all’ospedale di Teramo è importante non solo perchè è il primo caso di espianto di organi in Abruzzo da paziente positiva e fra i primi in Italia, ma anche perché è la cartina al tornasole di una sanità che nonostante tutto, nonostante la pressione operata dalla pandemia, funziona. La donna era senza speranze in Rianimazione per un’ischemia, gesto d’amore dei figli.

