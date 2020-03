Donna salvata nel sottopasso, rogo in un deposito di reti da pesca

TERAMO. Una donna con principio di ipotermia tirata in salvo dall'auto nel sottopasso allagato. E ancora: un incendio che ha tenuto impegnate 15 squadre di vigili del fuoco, interventi per rimuovere alberi caduti, strade e scantinati sommersi dalll'acqua. Super lavoro dei vigili del fuoco di Teramo e dei distaccamenti per fronteggiare i danni dell'ondata di pioggia e maltempo che si è abbattuta soprattutto sui Comuni della costa sud, oltre a Mosciano Sant'Angelo, Torano Nuovo e Teramo. Particolarmente impegnati i vigili del fuoco del distaccamento di Roseto che hanno effettuato diversi interventi a Roseto, Cologna Spiaggia, Silvi, Pineto e Giulianova, operando, principalmente, per prosciugare scantinati e sottopassi. I sommozzatori del nucleo di Roseto degli Abruzzi sono intervenuti a Casoli di Atri, a seguito dell'allargamento del sottopasso autostradale sulla strada provinciale 27/A.

Mezzi dei vigili del fuoco

Una Renault Megan è rimasta bloccata nel sottopasso a causa dell'alto livello dell'acqua che ha causato lo spegnimento del mezzo. I sommozzatori hanno provveduto a soccorere il conducente e recuperato l'auto trainandola fuori della zona allagata. Una squadra di vigili del fuoco di Teramo è intervenuta in località Frondarola, in un'abitazione interessata da copiose infiltrazioni d'acqua piovana a causa dei lavori di ristrutturazione bloccati prima che fosse completato il rifacimento della copertura. I teli impermeabili posizionati dall'impresa non sono stati sufficienti a contenere tutta l'acqua piovana che si è infiltrata nel solaio sottostante. Al momento, i vigili del fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi sono impegnati a prosciugare un sottopasso a Roseto degli Abruzzi.

L'incendio in un deposito domato dai vigili del fuoco

Incendio in un fabbricato. Dopo l'una di notte, sono stati impegnati per spegnere un violento incendio che ha interessato un deposito di reti da pesca e arredi di circa 600 metri quadrati, posto al primo piano di un fabbricato ubicato sulla strada nazionale Adriatica nei pressi dell'hotel Boston a Silvi Marina. Nell'intervento sono state impegnate due squadre dei distaccamenti di Roseto degli Abruzzi e Montesilvano con 15 unità operative che hanno impiegato due autopompe e due autobotti, con il supporto di due autoscale inviate dai comandi di Teramo e Pescara. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l'incendio dopo ore di duro lavoro. Si è anche reso necessario sgomberare un appartamento adiacente alla porzione dell'immobile raggiunto dalle fiamme.

L'intervento dei vigili del fuoco nella notte

La squadra di Roseto è poi intervenuta a Giulianova per rimuovere un grosso albero di pino caduto nell'area ospedaliera. Durante la notte, una squadra del distaccamento di Nereto ha prestato soccoso, lungo la strada provinciale 13, vicino a Bellante, a un'Opel Corsa rimasta bloccata nella carreggiata invasa dall'acqua. I vigili del fuoco hanno trainato l'auto in una zona asciutta consentendo alla donna di scendere dall'auto senza correre alcun rischio. Stamattina intorno alle 7:00 una squadra del Comando di Teramo è intervenuta a Piano d'Accio di Teramo, nel sottopasso ferroviario sulla strada provinciale18, per recuperare una Fiat Punto con una persona a bordo.

Albero rimosso nella zona del'ospedale a Giulianova

Giunti sul posto i vigili hanno notato l'auto quasi completamente coperta dall'acqua, con all'interno una 47enne. La donna stava percorrendo la provinciale a bordo della sua auto per raggiungere il luogo di lavoro dove era impiegata in servizi di pulizie, ma raggiunto il sottopasso il mezzo si spegneva a causa dell'alto livello dell'acqua. Due vigili del fuoco hanno raggiunto l'auto notando che all'interno dell'abitacolo l'acqua era giunta fino all'altezza delle spalle della donna. Dopo aver rotto il finestrino del lato passeggero sono riusciti a raggiungere la donna, estrarla dall'abitacolo e a portarla in salvo. Una volta portato al sicuro la donna è stata trasportata da una pattuglia di carabinieri all'ospedale di Teramo, per essere sottoposta alle cure del caso dato che accusava un principio di ipotermia.

I vigili del fuoco liberano un'auto bloccata in un sottopasso

Il fiume Sinello sotto controllo. Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha disposto il monitoraggio dei livelli idrometrici del fiume Sinello a seguito dell'allerta comunicata dal centro funzionale d'Abruzzo che segnala il superamento della soglia di pre-allarme e un graduale aumento verso soglia di allarme del corso d'acqua (Abru-D2). A occuparsi del controllo il gruppo comunale della protezione civile i cui volontari, in questi giorni, stanno prestando la loro opera negli interventi, nella consegna di spesa e farmaci a domicilio e nell'assistenza agli utenti delle poste in via Giulio Cesare per il pagamento delle pensioni.

@RIPRODUZIONE RISERVATA