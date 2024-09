Giulianova cancella Mussolini, dopo 100 anni gli revoca la cittadinanza

GIULIANOVA. Dopo cento anni Giulianova ritorna sul suo passato e revoca la cittadinanza al duce Benito Mussolini. Ci sono volute ben due ore di discussione, ma alla fine lunedì sera il consiglio comunale ha revocato la cittadinanza onoraria concessa nel 1924 a Mussolini,. La mozione è stata proposta dal consigliere di Nos Noi/Coltura Politica Daniele Di Massimantonio. E' stata votata all’unanimità con l’astensione del consigliere di maggioranza Pierluigi Bizzarri (Giulianova Turismo) mentre la capogruppo di Fratelli d’Italia, Marialuigia Orfanelli, è uscita al momento della votazione.

Il Comune di Giulianova è il primo in Abruzzo a revocare la cittadinanza al duce. Ma se per la maggioranza «la mozione non aveva nemmeno i requisiti per essere discussa», per Di Massimantonio «è un atto simbolico fondamentale per i nostri valori antifascisti». Il Pd accoglie con favore la revoca della cittadinanza a Benito Mussolini e fa notare che avviene in occasione del centesimo anniversario del delitto Matteotti. (l.v.)

