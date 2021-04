Il Borgo dei borghi, il voto online spinge Campli al sesto posto

TERAMO. Campli è fra i sei borghi più belli d'Italia 2021. Lo ha stabilito il voto online raccolto nell'ottavia edizione del programma tv di Rai3 "Il Borgo dei borghi" - condotta da Camila Raznovich - la cui finale è andata in onda ieri sera.

Il comune teramano era l'unico abruzzese arrivato sul traguardo. E spinto dal tifo appassionato, incalzato anche dagli appelli del sindaco Federico Agopstinelli, è riuscito a raggiungere un onorevole sesto posto. "Un risultato stra-or-di-na-rioooo!" commenta lo stesso sindaco sulla sua pagina fb.

Sul podio più alto Tropea (Calabria) che ha battuto Baunei (Sardegna - Nuoro) e Geraci Siculo (Sicilia - Palermo). Quarto posto per Albori (Campania), frazione di Vietri sul Mare sulla Costiera amalfitana e quinta piazza per il suggestivo borgo di Grottammare (Marche) che ha preceduto proprio Campli. Le altre concorrenti erano: Issime (Valle d'Aosta- Aosta); Cocconato (Piemonte-Asti); Finalborgo (Liguria - Savona); Pomponesco (Lombardia - Mantova); Borgo Valsugana (Trentino Alto Adige - Trento); Malcesine (Veneto - Verona); Poffabro (Friuli Venezia Giulia - Pordenone); San Giovanni in Marignano (Emilia Romagna - Rimini); Buonconvento (Toscana - Siena); Corciano (Umbria - Perugia); Pico (Lazio - Frosinone); Trivento (Molise - Campobasso); Valsinni (Basilicata - Matera); Pietramontecorvino (Puglia - Foggia).

Ieri sera si è scoperta la classifica finale grazie anche al voto della giuria di esperti: Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica, Mario Tozzi, geologo e primo ricercatore del Cnr, Jacopo Veneziani, storico dell'arte e dottorando alla Sorbona di Parigi.

Nella competizione de Il Borgo dei Borghi 2020/2021 Campli ha ricevuto il sostegno di personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo tra cui Vittorio Sgarbi, cittadino onorario di Campli, ed il Direttore d’Orchestra Enrico Melozzi, che a Sanremo di quest’anno ha diretto i Maneskin vincitori del Festival. “È un risultato straordinario”, commenta il sindaco, Federico Agostinelli. “questo riconoscimento ci ripaga del grande lavoro svolto per la promozione turistica e culturale del nostro territorio. Essere stati selezionati nella TOP20 nazionale è stato già un grande risultato. Abbiamo dimostrato di saper competere con realtà di grande prestigio, a cominciare dalla prima classificata, Tropea, a cui vanno le nostre più sentite congratulazioni. Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto e votato Campli”.