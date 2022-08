Incidente in A14, coinvolto un mezzo pesante: traffico in tilt / IN AGGIORNAMENTO

Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Marche e Abruzzo compreso tra Grottammare e Val Vibrata in direzione Pescara, si è verificato un incidente al km 315 che ha visto coinvolto un mezzo pesante: sul luogo dell'evento il traffico transita su due corsie e si registrano 8 km di coda.

Per chi è diretto verso Pescara, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Grottammare e rientrare in autostrada a Val Vibrata dopo aver percorso la S.S.16 Adriatica. Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.