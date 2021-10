Lutto nel giornalismo, muore firma storica dello sport

SILVI. Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: è morto Federico De Carolis, uno dei pionieri del giornalismo sportivo in Abruzzo, storico inviato del Corriere dello Sport. Originario di Silvi Marina, aveva 80 anni. Dopo la maturità classica al Liceo D'Annunzio di Pescara, ha iniziato il lavoro di giornalista a Il Messaggero sia nella redazione cronaca sia in quella sportiva, seguendo da vicino le sorti del Pescara calcio. In seguito, le esperienze al Mezzogiorno, a Il Resto del Carlino e in Rai come cineoperatore, prima di entrare nella redazione di Verona del Corsport. Poi Cagliari e, infine, Milano dove si è stabilito lavorando come inviato per seguire le big del calcio italiano: Juventus, Inter e Milan, oltre a Bologna e Parma. Era anche un esperto di calciomercato.

I funerali vengono celebrati martedì 19 ottobre alle ore 15 nella Chiesa dell’Assunta di Silvi. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria delle Onoranze Funebri Pianacce, in via Maestri del Lavoro a Silvi.

Ai familiari di Federico le più sentite condoglianze da parte della proprietà e della redazione del Centro.