Roseto: donna muore in mare, disperato il tentativo degli amici

ROSETO. Ha probabilmente avuto un malore in acqua Daniela D'Angeli di 66 anni, nata a Roma e da tempo residente a Roseto. Questa mattina, attorno alle 10,30, la donna era andata a fare il bagno nelle acque davanti alla spiaggia libera nella zona nord, nella riserva del Borsacchio, dove era andata con una coppia di amici. E proprio da questi due è scattato l'allarme, perchè l'avevano persa di vista nello specchio d'acqua in cui Daniela D'Angeli si era immersa, di fianco al camping Lido d'Abruzzo.

La coppia si è subito buttata in mare e ha portato a riva il corpo della 66enne, priva di sensi. Sono scattate le manovre rianimatorie, mentre qualcuno avvertiva il 118. Sul posto è arrivata un'ambulanza medicalizzata e l'elicottero del 118, ma ormai non c'era più nulla da fare. Al medico non è rimasto altro che constatare il decesso della donna. (a.f.)

