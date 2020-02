A14, restringimenti viadotto Cerrano: 5 km di coda

CITTÀ SANT'ANGELO. Di nuovo code sull'autostrada A14, in direzione Sud, nel tratto tra Roseto degli Abruzzi (Teramo) e Pescara Nord, a causa dei restringimenti di carreggiata conseguenti al sequestro delle barriere bordo ponte, in particolare nel tratto del viadotto Cerrano. All'ora di punta rallentamenti e incolonnamenti raggiungono i cinque chilometri. Sempre come conseguenza dei provvedimenti del giudice delle indagini preliminari (gip) di Avellino resta chiusa la stazione di Roseto degli Abruzzi (Teramo) in uscita per chi proviene da nord e in entrata per chi è diretto verso nord. Il casello è bloccato dal 7 dicembre scorso. Monitora la situazione viabilità il centro operativo autostradale (Coa) di Città Sant'Angelo.