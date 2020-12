Abruzzo, 441 posti per operatori del servizio civile / VIDEO

CHIETI. Un’opportunità di lavoro e formazione per più di 400 giovani under trenta. Vanno presentate entro l’8 febbraio prossimo le domande per partecipare al bando della presidenza del Consiglio dei ministri che seleziona gli operatori del servizio civile universale. In Abruzzo, sono 441 i posti messi a disposizione dal centro servizi per il Volontariato, che ha ottenuto il riconoscimento di 15 progetti inseriti nel programma “Benessere per tutti e per tutte le età”, riservato a 313 volontari; di altri 6 progetti per “Territorio: sostenibilità, valorizzazione, beni artistici e culturali nell’ambito del Pon-Iog Garanzia giovani, che occuperanno 110 posti tra giovani neet (acronimo inglese di neither in employment or in education or training, che sta per inoccupati e non inseriti in un regolare corso di studi o formazione); infine, per un progetto del Csv Lazio _ cui il Csv Abruzzo partecipa con le proprie sedi di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo _ riservato ad altri 18 volontari.

Volontari nel servizio civile: 441 posti Opportunità di lavoro e formazione in Abruzzo per giovani under 30

Possono partecipare alla selezione i giovani di età compresa tra 18 e 28 anni, le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14 dell’8 febbraio 2021. Per fornire tutti i dettagli su programmi, progetti e procedure per la partecipazione, il Csv Abruzzo ha organizzato tre sessioni informative online nei giorni 12, 15 e 20 gennaio alle ore 17. Durante gli infoday, che si terranno con dirette Facebook sulla pagina del Csv Abruzzo, sarà possibile interagire per chiarimenti e domande.

