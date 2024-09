Abruzzo Economy Summit, sfide innovazione e sostenibilità

Analizzare lo scenario economico nazionale in vista delle nuove sfide legate alla transizione digitale ed ecologica e individuare nuovi obiettivi di crescita per la regione e la Nazione, attraverso la definizione di linee guida per lo sviluppo di nuove tecnologie legate all'AI. È questo l'obiettivo che si pone la quarta edizione dell'Abruzzo Economy Summit, il forum tematico promosso dalla Regione Abruzzo che si terrà dal 19 al 20 settembre prossimi a Pescara.

Nel corso di una conferenza stampa, il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio e l'assessore alle Attivite produttive, Tiziana Magnacca, hanno presentato l'iniziativa sottolineando l'importanza strategica dell'evento per il futuro economico della regione, evidenziando le sfide e le opportunità a cui i nostri territori saranno chiamati per rilanciare la competitività e la sostenibilità del tessuto produttivo. "Sono profondamente orgoglioso - ha detto Marsilio - di dare il benvenuto a Pescara alla quarta edizione dell'Abruzzo Economy Summit, un appuntamento ormai consolidato che rappresenta un'occasione fondamentale per discutere il futuro economico della nostra regione e dell'intera nazione. In un'epoca di grandi trasformazioni, come quella che stiamo vivendo, la transizione digitale ed ecologica ci pone di fronte a sfide e ad opportunità. Il summit è il luogo ideale per confrontarsi e mettere a terra strategie con alcuni tra i più illustri esponenti del mondo economico, politico e accademico italiano. L'Abruzzo, con la sua tradizione di resilienza e innovazione, è pronto a svolgere un ruolo da protagonista in questa fase cruciale di sviluppo. La nostra ambizione è di cogliere il flusso di cambiamento potenziando il percorso di crescita sostenibile e inclusiva sui cui siamo già avviati".

Il programma prevede tra gli ospiti, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Giulio Tremonti, presidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati; Paolo Benanti, presidente Commissione AI; Gabriele Fava, presidente INPS; Giovanni Malagò, presidente CONI; Silvano Pagliuca, presidente Confindustria Medio Adriatico; Stefano Pontecorvo, presidente di Leonardo; Alessandra Ricci,

amministratore delegato di SACE.

"L'evento - ha aggiunto l'assessore Magnacca - si conferma come un'importante piattaforma di dialogo e confronto per il futuro economico del nostro territorio. Considero questa occasione un momento chiave per tracciare le linee guida che guideranno lo sviluppo economico della nostra regione nei prossimi anni. Vogliamo che l'Abruzzo diventi un modello di

riferimento a livello nazionale per l'innovazione e la sostenibilità, valorizzando le eccellenze del territorio e promuovendo un approccio integrato che metta al centro l'innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale e la crescita inclusiva. La transizione digitale ed ecologica rappresenta una sfida di enorme portata: è una straordinaria opportunità per rilanciare le nostre attività produttive e renderle più competitive, innovative e sostenibili".