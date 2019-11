Abruzzo: medici e odontoiatri abusivi e personal trainer che fanno i biologi nutrizionisti / VIDEO

PESCARA. Uno studio odontoiatrico chiuso e dentisti, odontotecnici, personal trainer e due medici (uno dei quali in pensione) denunciati dai carabinieri del Nas perché lavoravano abusivamente, senza cioé aver titolo per svolgere la professione. Controlli e segnalazioni hanno riguardato studi medici, laboratori e palestre nelle province di Pescara,Teramo e L'Aquiila: alcuni locali sono risultati del tutto abusive, così come le figure erogatrici di servizi di carattere medico e sanitario che per lo svolgimento della professione richiedono il possesso di titolo accademico e di iscrizione al relativo Albo. Generalità e località non sono state rese note.

In provincia di Pescara, è stato segnalato alla procura della Repubblica un ex odontoiatra, che nonostante si fosse cancellato dall’Albo, avrebbe continuato a svolgere l’attività in locali e con strumentazione risultati in mediocri condizioni igienico-sanitarie. I Nas hanno sequestrato una poltrona, con il relativo riunito dentale ed altre attrezzature odontoiatriche. I carabinieri ricordano oin una nota che "l'’iscrizione all’Albo è obbligatoria e assolve ad una duplice funzione: da una parte quella di assoggettare il professionista alle regole deontologiche dell’Ordine, dall’altra quella di rendere pubblico il proprio status e garantire l’interesse generale al corretto esercizio della professione".

GUARDA IL VIDEO

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video I carabinieri del Nas scoprono il falso odontotecnico: ecco le condizioni in cui lavorava Gli strumenti adoperati nello studio fatto chiudere a Pescara per scarse condizioni igieniche sanitarie

In provincia dell’Aquila, sono due gli odontotecnici che, insieme ad un odontoiatra, avrebbero esercitato abusivamente la professione sanitaria. I due sono accusati di aver utilizzato strumenti e locali del medico, effettuato diagnosi e cure dentali che solo l’odontoiatra avrebbe potuto praticare. Anche lo studio medico è risultato privo di autorizzazione, motivo per il quale, è stato emesso il provvedimento di cessazione dell’attività. Nei confronti del responsabile, oltre alla denuncia, è scattata la sanzione di 20mila euro.

In provincia di Teramo, due personal trainer lavoravano in alcune palestre come biologi nutrizionisti. I due effettuavano visite anamnestiche, individuavano i fabbisogni nutrizionali dei singoli “pazienti” e stilavano piani dietetici personalizzati, con controlli periodici nel tempo. Attività, queste, che devono essere invece svolte dei dietologi e dei biologi nutrizionisti.

Sempre in provincia di Teramo, un medico chirurgo in pensione ed un medico di medicina generale, sono stati segnalati alla magistratura per aver svolto in forma abusiva la professione medica: l’ex medico, che non era non più iscritto all’Albo dei medici chirurghi e degli pdontoiatri, avrebbe continuato ad esercitare l’attività nello studio del medico di medicina generale dove sono state sequestrate ricette compilate dal pensionato.