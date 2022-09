Aeroporto, la nuova mappa dei voli stagionali

PESCARA. L'aeroporto d'Abruzzo si prepara al consueto cambio di stagione. Lo fa aggiornando e adeguando l'offerta di voli e collegamenti dopo l'"abbuffata" delle vacanze estive.

In previsione, quindi, a novembre vanno di nuovo via i voli stagionali Ryanair per Barcellona, Alghero, Trapani, Praga, per la Germania a Memminghem e Dusseldorf e l'isola di Malta; restano Bergamo (Milano), Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Bucarest e Torino. Malta forse sarà ripresa, come l'anno scorso, con qualche volo tra Natale e Capodanno.

A novembre ci sarà anche l'ultimo volo di Volotea per Catania mentre il collegamento per Palermo è già stato sospeso. Rimane anche il bisettimanale per Tirana operato da Wizzair. E resta, a meno di sorprese e cambio di strategie politiche, lo storico Pescara-Milano Linate coperto da Ita (ex Alitalia).

La Saga, società pubblica di gestione del'aeroporto, ha annunciato il ritorno del volo invernale per Francoforte e ha intanto portato a casa un'altra rotta per la prossima stagione estiva. Si tratta del volo per Lussemburgo che dal 27 marzo verrà effettuato due volte alla settimana dalla compagnia di bandiera lussemburghese Luxair: lunedì da Pescara alle 15,35 con arrivo alle 17,50, e il venerdì alle 8,55 con arrivo alle 11,10; da Lussemburgo il lunedì alle 12,45 con arrivo alle 14,55, il venerdì alle 6 con atterraggio a Pescara alle 8,10.

"Il lavoro di crescita di Abruzzo Airport ha portato risultati ottimi nella stagione, ormai alle battute finali, che ci ha consegnato flussi di passeggeri da record e con questa nuova destinazione mettiamo un tassello in più in questo progetto di espansione", commenta il presidente della Saga Vittorio Catone: "La compagnia Luxair ha scelto di puntare su Abruzzo Airport per la sua strategicità geografica e questo non può che produrre risvolti positivi per l’incoming sul nostro territorio Il collegamento verrà operato per due volte a settimana".

“Pescara è diventata una meta di vacanza per molti italiani e attrae un numero sempre maggiore di visitatori per il suo potenziale turistico e la bellezza del suo litorale - spiegano dalla compagnia attraverso una nota della stessa Saga, "il Lussemburgo è un paese cosmopolita con una grande comunità abruzzese”.

